Постер фильма Паромщик
Киноафиша Фильмы Паромщик

Паромщик

12+
Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 30 октября 2025
Дата выхода
30 октября 2025 Россия
Режиссер
Федор Попов
Федор Попов
В ролях
Анна Уколова
Анна Уколова
Наталья Бергер
Наталья Бергер
Артем Алексеев
Артем Алексеев
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич
Наталия Медведева
Наталия Медведева
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из фильма
