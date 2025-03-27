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Киноафиша Фильмы Кукольный дом

Кукольный дом

Киноактриса заводит дружбу с семилетним мальчиком на съемках фильма по пьесе Генрика Ибсена Kukolnyy dom 18+
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О фильме

В восьмидесятые годы в Москве на киностудии снимается художественный фильм «Нора» по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». На главную роль приглашена актриса Лена из Ленинграда, которая сразу же вписывается в дружный творческий коллектив. На площадке она знакомится с семилетним мальчиком Васей, сыном Нины, ассистента по актерам. Между ними завязывается нежная дружба, но Вася убежден, что это настоящая любовь. Ради дамы своего сердца он готов на самые безрассудные поступки…

Кукольный дом - трейлер
Кукольный дом  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 27 марта 2025
Дата выхода
27 марта 2025 Россия Кинотайм
Сборы в мире $2 949
Производство Кинокомпания "Июнь"
Другие названия
Kukolnyy dom, Кукольный дом
Режиссер
Ольга Беляева
Ольга Беляева
В ролях
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Алла Юганова
Алла Юганова
Сергей Кемпо
Сергей Кемпо
Иван Колесников
Иван Колесников
Анна Снаткина
Анна Снаткина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 14 голосов
8.2 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
sve707ta 3 апреля 2025, 15:43
Очень хороший и добрый фильм. Получила много приятных впечатлений от просмотра. Прекрасный актерский состав, особенно Светлана Иванова просто супер… Читать дальше…
719288 16 октября 2024, 13:40
Хороший , душевный фильм .
С оригинальным сюжетом.
Недостатки сглаживаются искренней игрой юного Алексея Сошина.
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Кукольный дом - трейлер
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