В восьмидесятые годы в Москве на киностудии снимается художественный фильм «Нора» по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». На главную роль приглашена актриса Лена из Ленинграда, которая сразу же вписывается в дружный творческий коллектив. На площадке она знакомится с семилетним мальчиком Васей, сыном Нины, ассистента по актерам. Между ними завязывается нежная дружба, но Вася убежден, что это настоящая любовь. Ради дамы своего сердца он готов на самые безрассудные поступки…
|27 марта 2025
|Россия
|Кинотайм
С оригинальным сюжетом.
Недостатки сглаживаются искренней игрой юного Алексея Сошина.