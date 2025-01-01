Меню
Постер мультфильма Умный Кролик Момо: Большая погоня
1 постер
Умный Кролик Момо: Большая погоня

Умный Кролик Момо: Большая погоня

Smart Rabbit Momo: The Big Chase
О фильме

Фильм рассказывает о борьбе кролика Момо, живущего в Песенном Лесу, за спасение своих друзей.

Страна Турция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2025
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $2 137 433
Производство 9D Medya
Другие названия
Smart Rabbit Momo: The Big Chase, Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip
Режиссер
Mahmut Hasan
В ролях
Ed Ashe
Sivan Binici
Duygu Biçer
Jasper William Cartwright
Hakan Cosar
Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
