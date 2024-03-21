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Я женил своих родителей
Я женил своих родителей, 2024
2024 / Россия
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Жанр:
комедия
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Год выпуска
2024
Премьера в России
21 марта 2024
Премьера в мире
21 марта 2024
Возраст
18+
Прокатчик
НМГ Кинопрокат
Режиссер
Иван Капитонов
В ролях
Тарас Шевченко
Анастасия Талызина
Константин Хабенский
Виктория Толстоганова
Александр Ильин мл.
Все актеры и съемочная группа
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