В рамках фестиваля состоится творческая встреча с режиссёром фильма Андреем Зайцевым. История пожилой супружеской пары интеллигентов, живущих в Санкт-Петербурге. В детстве они пережили Великую Отечественную войну, а теперь остались одни — дети разъехались, сын живёт за границей. Несмотря на одиночество и непростое прошлое, супруги сохранили душевное тепло, мудрость, терпение и редкую способность прощать. Их спокойствие и доброта становятся тихим островком света для тех, кто потерял опору — соседка Полина, переживающая личный кризис, и другие случайные гости находят у них понимание, поддержку и надежду. Это история о настоящих человеческих ценностях, о семье, любви и умении согревать других даже тогда, когда кажется, что самому не хватает тепла.