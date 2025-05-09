Наша рецензия
Эта картина канадского режиссера Джейсона Бакстона начинается как десятки фильмов о кризисе современной нуклеарной семьи. Вялоусый Джош (Бен Фостер), голубоглазая Рэйчел (Коби Смолдерс) и их очаровательный сынишка Макс (Уилльям Косович) переезжают в новый загородный дом, неуютно нарушающий гармоничное уединение полей и лесов. Мальчик восхищенно называет его замком, а взрослые — домом своей мечты. Кажется, сюда они сбежали, чтобы скрыться не только от утомительной городской суеты с ее…
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