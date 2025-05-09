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Постер фильма Крутой поворот
Постер фильма Крутой поворот
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
2 постера
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Киноафиша Фильмы Крутой поворот

Крутой поворот

Триллер об обеспокоенном мужчине, который предотвращает аварии на опасном участке дороги Sharp Corner 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 11
Не пойду 2
Крутой поворот - дублированный трейлер
Крутой поворот  дублированный трейлер
Страна Канада / Ирландия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 9 мая 2025
Премьера в мире 9 мая 2025
Дата выхода
22 мая 2025 Россия Global Film
22 мая 2025 Казахстан 18+
29 мая 2025 Кыргызстан 16+
16 мая 2025 Литва
29 мая 2025 Узбекистан 18+
29 мая 2025 Хорватия o.A.
Сборы в мире $197 957
Производство Alcina Pictures, Shut up & Colour Pictures, Workhorse Pictures
Другие названия
Sharp Corner, La casa al final de la curva, Opasan zavoj, Pnia Khada, Virage fatal, Zakręt śmierci, Крутой поворот
Режиссер
Джейсон Бакстон
Джейсон Бакстон
В ролях
Коби Смолдерс
Коби Смолдерс
Бен Фостер
Бен Фостер
Гэвин Дреа
Гэвин Дреа
Александра Кастильо
Джонатан Уоттон
Джонатан Уоттон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 16 голосов
5.9 IMDb
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Наша рецензия

Эта картина канадского режиссера Джейсона Бакстона начинается как десятки фильмов о кризисе современной нуклеарной семьи. Вялоусый Джош (Бен Фостер), голубоглазая Рэйчел (Коби Смолдерс) и их очаровательный сынишка Макс (Уилльям Косович) переезжают в новый загородный дом, неуютно нарушающий гармоничное уединение полей и лесов. Мальчик восхищенно называет его замком, а взрослые — домом своей мечты. Кажется, сюда они сбежали, чтобы скрыться не только от утомительной городской суеты с ее…
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feliciano2016 25 мая 2025, 13:58
Скучновато смотреть как чувак сходит с ума
Comon 23 мая 2025, 20:20
Очень качественный крепкий фильм. Новый, оригинальный сюжет, огромное число ходов выбора сюжета, можно было повернуть в любую сторону. В то же время… Читать дальше…
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Крутой поворот - дублированный трейлер
Крутой поворот Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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