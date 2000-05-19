Anne Laurent Посмотри у стены. Это тот чёрный парень, который приставал к Жан. Не дай ему увидеть...
[резкий переход]
Жан знакомится с подругой брата, актрисой Анн. Она не спешит сообщать Жану код от входной двери, и Жан в расстроенных чувствах устраивает ссору на улице с африканцем Амаду и нелегальной румынской иммигранткой Марией. Прибывшая полиция арестовывает Амаду и депортирует Марию. В один миг неизвестный код роковым образом меняет судьбы людей.
|20 ноября 2025
|Россия
|Vereteno
|25 мая 2001
|Великобритания
|1 февраля 2001
|Германия
|9 февраля 2001
|Греция
|11 мая 2001
|Испания
|20 апреля 2001
|Италия
|30 ноября 2001
|США
|15 ноября 2000
|Франция