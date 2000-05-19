Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Код неизвестен
Постер фильма Код неизвестен
Постер фильма Код неизвестен
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
3 постера
Билеты от 700 ₽
Киноафиша Фильмы Код неизвестен

Код неизвестен

Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages 18+
Билеты от 700 ₽

О фильме

Жан знакомится с подругой брата, актрисой Анн. Она не спешит сообщать Жану код от входной двери, и Жан в расстроенных чувствах устраивает ссору на улице с африканцем Амаду и нелегальной румынской иммигранткой Марией. Прибывшая полиция арестовывает Амаду и депортирует Марию. В один миг неизвестный код роковым образом меняет судьбы людей.

Страна Франция / Германия / Румыния
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 7 декабря 2001
Премьера в мире 19 мая 2000
Дата выхода
20 ноября 2025 Россия Vereteno
25 мая 2001 Великобритания
1 февраля 2001 Германия
9 февраля 2001 Греция
11 мая 2001 Испания
20 апреля 2001 Италия
30 ноября 2001 США
15 ноября 2000 Франция
Сборы в мире $95 851
Производство Arte France Cinéma, Bavaria Film, Canal+
Другие названия
Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages, Code Unknown, Code inconnu, Código Desconhecido, Código desconocido, Bilinmeyen kod, Cod Necunoscut, Code - Unbekannt, Code Unknown: Incomplete Tales of Several Journeys, Ismeretlen kód, Kod nieznany, Kod okänd, Kode ukendt, Nepoznati kod, Projet inconnu, Storie, Storie - Racconto incompleto di diversi viaggi, Tundmatu kood, Tuntematon koodi, Ukjent kode, Άγνωστος κώδικας, Код невідомий, Код неизвестен, Код непознат, コード・アンノウン
Режиссер
Михаэль Ханеке
Михаэль Ханеке
В ролях
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Тьерри Невик
Тьерри Невик
Йозеф Бирбихлер
Александр Хамиди
Она Лу Йенке
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Код неизвестен
Седьмой континент 7.6
Седьмой континент (1989)
71 фрагмент хронологии случайностей 7.4
71 фрагмент хронологии случайностей (1994)
Любовь 7.4
Любовь (2012)
Время волков 6.1
Время волков (2002)
Видео Бенни 7.1
Видео Бенни (1992)
Скрытое 6.1
Скрытое (2005)
Пианистка 7.0
Пианистка (2001)
Забавные игры 7.2
Забавные игры (1997)
Белая лента 7.7
Белая лента (2009)
Хэппи-энд 6.8
Хэппи-энд (2017)
Замок 6.5
Замок (1997)
Антенна 7.4
Антенна (2007)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
19:30 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Anne Laurent Посмотри у стены. Это тот чёрный парень, который приставал к Жан. Не дай ему увидеть...
[резкий переход]
Новости о фильме
В прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке
В прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке Впервые на большом экране можно будет посмотреть «Код: Неизвестен».
Написать
16 октября 2025 13:20
Все новости фильма

«Код неизвестен» в кинотеатрах

ср 12 пн 17 ср 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Код неизвестен»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
19:30 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Самая душевная комедия 2025 года: где бесплатно смотреть фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым
До такого даже Кэмерон не додумался: легендарный Хичкок едва не снял свой «Титаник» – идея была безумной, но запретили «наверху»
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше