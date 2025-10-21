Меню
Никита
Билеты от 660 ₽
Никита

Никита

Документальная картина, приуроченная к 80-летию Никиты Михалкова Nikita 12+
О фильме

К 80-летию выдающегося Русского режиссёра Никиты Михалкова посвящается. Исповедальная кинофреска Николая Бурляева, создавшего портрет своего друга на фоне эпохи. Какой Никита Михалков на самом деле? Что формировало его личность и талант? Что помогало преодолевать испытания и оставаться верным себе? Фильм о Мастере Российского и мирового кинематографа, соединившего свою судьбу с судьбой страны. О корнях, любви, дружбе, вере, творчестве, служении Господу и Отечеству.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 21 октября 2025
Дата выхода
21 октября 2025 Россия Кинотайм
Режиссер
Николай Бурляев
Николай Бурляев
В ролях
Николай Бурляев
Николай Бурляев
Никита Михалков
Никита Михалков
Рейтинг фильма

0.0
Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30 от 660 ₽
Кадры из фильма

«Никита» в кинотеатрах

ср 22
