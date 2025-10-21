К 80-летию выдающегося Русского режиссёра Никиты Михалкова посвящается. Исповедальная кинофреска Николая Бурляева, создавшего портрет своего друга на фоне эпохи. Какой Никита Михалков на самом деле? Что формировало его личность и талант? Что помогало преодолевать испытания и оставаться верным себе? Фильм о Мастере Российского и мирового кинематографа, соединившего свою судьбу с судьбой страны. О корнях, любви, дружбе, вере, творчестве, служении Господу и Отечеству.
|21 октября 2025
|Россия
|Кинотайм