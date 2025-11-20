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Ты не один - Трейлер
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Ты не один

, 2025
Россия / драма / 18+
Двое подростков сбегают из детского дома в поисках счастья
Трейлеры
Пойду 8
Не пойду 3
Постер фильма Ты не один
Пойду 8
Не пойду 3
Ты не один - Трейлер
Ты не один  Трейлер

О фильме

Это история 14-летнего подростка, который, сбежав из детского дома, отправляется за своей мечтой в пионерский лагерь, о котором узнал из телевизора. Инкогнито попав в лагерь, главный герой по имени Иван впоследствии рождает целый медиаорганизм внутри уже укоренившейся системы, без которого не сможет существовать внутренний порядок. А количество подписчиков Ивана таково, что к нему прислушиваются государственные служащие, отвечающие за общественное мнение. Иван создает целую империю новостей, которые говорят только правду, но сам он не догадывается, что является наследником огромной медиакорпорации на которую претендуют, как ему казалось, очень близкие ему люди.

В ролях

Максим Малый
Максим Малый
Иван Протасов
Иван Протасов
Анна-Мария Рямбова
Дмитрий Федоров
Эльмира Погосян
Эльмира Погосян
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 20 ноября 2025
Дата выхода
20 ноября 2025 Россия

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 ноября 2025

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