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Постер мультфильма Хайди. Моя хитрая рысь
Постер мультфильма Хайди. Моя хитрая рысь
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Фильмы Хайди. Моя хитрая рысь

Хайди. Моя хитрая рысь

Heidi - To the rescue 6+
Напомним о выходе в прокат
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Причины посмотреть

Юная Хайди проводит летние каникулы со своим дедушкой в домике в горах. Однажды, гуляя по зеленым Альпам со своим другом Питером, девочка находит раненого рысёнка. Дети решают спасти его и вернуть обратно в семью. Но их планам хочет помешать злодей - жадный бизнесмен Шнайттингер. Он задумал вырубить весь лес и изловить всех зверей. Хайди и Питеру предстоит защитить не только маленького рысенка, но и всех животных в этом лесу, который является для них домом.

Страна Германия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 4 июля 2025
Дата выхода
4 сентября 2025 Россия Ten Letters
4 июля 2025 Польша
4 сентября 2025 Чехия
Сборы в мире $1 391 183
Производство Studio 100 International, 3 Doubles Producciones, Heidi Production Film
Другие названия
Heidi - Die Legende vom Luchs, Heidi - Rescue of the Lynx, Heidi - Rettung der Luchse, Heidi - To the rescue, Heidi ratuje rysia, Heidi: El rescat del linx, Heidi: El Rescate del Lince, Гайді. Чарівна подорож, Хайди
Режиссер
Toby Schwarz
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

8.2
Оцените 11 голосов
8 IMDb
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