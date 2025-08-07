Вскоре после свадьбы с Эхой начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения и тревожные совпадения. Поначалу её муж Ариэль не воспринимает происходящее всерьёз, но со временем становится ясно — в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила. Злой призрак, одержимый Эхой, делает всё, чтобы разрушить её брак: он проникает в сны девушки, внушает страх и постепенно отдаляет её от реальности. Пытаясь спасти жену, Ариэль сталкивается с древними ритуалами и шаманами, а Эха — с выбором между миром живых и царством тьмы.
|7 августа 2025
|Россия
|Экспонента
|14 августа 2025
|Кыргызстан
|16+