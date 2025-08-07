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Постер фильма Женщина в чёрном. Невеста дьявола
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Киноафиша Фильмы Женщина в чёрном. Невеста дьявола

Женщина в чёрном. Невеста дьявола

Pengantin Setan 18+
Билеты от 620 ₽
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О фильме

Вскоре после свадьбы с Эхой начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения и тревожные совпадения. Поначалу её муж Ариэль не воспринимает происходящее всерьёз, но со временем становится ясно — в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила. Злой призрак, одержимый Эхой, делает всё, чтобы разрушить её брак: он проникает в сны девушки, внушает страх и постепенно отдаляет её от реальности. Пытаясь спасти жену, Ариэль сталкивается с древними ритуалами и шаманами, а Эха — с выбором между миром живых и царством тьмы.

Женщина в чёрном. Невеста дьявола - дублированный трейлер
Женщина в чёрном. Невеста дьявола  дублированный трейлер
Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 августа 2025
Дата выхода
7 августа 2025 Россия Экспонента
14 августа 2025 Кыргызстан 16+
Сборы в мире $9 315
Производство MVP Pictures
Другие названия
Pengantin Setan, The Devil's Bride, Nàng Dâu Của Quỷ, Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Режиссер
Азхар Кинои Лубис
В ролях
Erika Carlina
Эмир Махира
Рут Марини
Wavi Zihan
Ence Bagus
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
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Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
20:00 от 620 ₽
Полное расписание и билеты
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Женщина в чёрном. Невеста дьявола - дублированный трейлер
Женщина в чёрном. Невеста дьявола Дублированный трейлер
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Кадры из фильма

«Женщина в чёрном. Невеста дьявола» в кинотеатрах

вт 5
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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