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Поле чудес

Деревенские дети противостоят алчному бизнесмену. Комедия о спасении летних каникул Pole chudes 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 13
Не пойду 6

О фильме

Дружная компания детей каждое лето проводит на даче. Их секретное место встречи — построенный своими руками штаб посреди кукурузного поля. У ребят даже есть своя легенда: поговаривают, что недалеко от поселка спрятан клад княгини, бежавшей от Наполеона… Но когда в поселок вместе с семьей приезжает новенькая Катя, беззаботным каникулам приходит конец. Ее отец-бизнесмен собирается выкупить поле с их шалашом и построить там строительный рынок. Теперь главная цель ребят — спасти свое любимое место, причем любой ценой!

Поле чудес - трейлер
Поле чудес  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 3 июля 2025
Премьера в мире 5 июня 2025
Дата выхода
5 июня 2025 Россия Пионер
Сборы в мире $94 647
Производство All Media, Vega Film
Другие названия
Pole chudes, Поле чудес
Режиссер
Анна Сичинская
В ролях
Елена Лядова
Елена Лядова
Ева Данилко
Ева Данилко
Полина Айнутдинова
Полина Айнутдинова
Денис Шведов
Денис Шведов
Екатерина Червова
Екатерина Червова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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Поле чудес
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Дмитрий Земсков 5 июня 2025, 19:01
Жалко потраченных денег и 2 часа времени.
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Новости о фильме
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29 мая 2025 14:32
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Поле чудес - трейлер
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