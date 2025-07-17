Бернард - обладатель суперчипа, мечтает стать агентом высшего уровня. Однако Секретная служба не решается поручать миссии косолапому белому медведю. Полный решимости доказать свою состоятельность, Бернард отправляется на задание, но попадает в ловушку и теряет свой драгоценный чип, а вместе с ним и свои сверхспособности. Став обычным белым медведем, Бернард полон решимости вернуть чип. В процессе поисков Бернард встречает маленькую нерпу, и они становятся настоящими друзьями. Вместе они пускается в приключение, однако все идет не так гладко, как надеялся Бернард. Вместе с нерпой они должны избежать преследования Секретной службы, пройти множество испытаний и встретиться лицом к лицу со злодеями, которые завладели чипом. После всех испытаний и невзгод, благодаря поддержке друга, Бэкком, наконец, обретает свою врожденную силу и постигает истинное значение профессии секретного агента.