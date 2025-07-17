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Киноафиша Фильмы Косолапый агент

Косолапый агент

Мечтающий о карьере шпиона медведь Бернард разыскивает утерянный чип Bei Ken xiong 2: Jinpai tegong 6+
Билеты от 150 ₽
Пойду 7
Не пойду 2

О фильме

Бернард - обладатель суперчипа, мечтает стать агентом высшего уровня. Однако Секретная служба не решается поручать миссии косолапому белому медведю. Полный решимости доказать свою состоятельность, Бернард отправляется на задание, но попадает в ловушку и теряет свой драгоценный чип, а вместе с ним и свои сверхспособности. Став обычным белым медведем, Бернард полон решимости вернуть чип. В процессе поисков Бернард встречает маленькую нерпу, и они становятся настоящими друзьями. Вместе они пускается в приключение, однако все идет не так гладко, как надеялся Бернард. Вместе с нерпой они должны избежать преследования Секретной службы, пройти множество испытаний и встретиться лицом к лицу со злодеями, которые завладели чипом. После всех испытаний и невзгод, благодаря поддержке друга, Бэкком, наконец, обретает свою врожденную силу и постигает истинное значение профессии секретного агента.

Косолапый агент - дублированный трейлер
Косолапый агент  дублированный трейлер
Страна Китай
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 17 июля 2025
Дата выхода
17 июля 2025 Россия Ракета Релизинг
17 июля 2025 Казахстан 6+
17 июля 2025 Кыргызстан
17 июля 2025 Узбекистан 6+
Сборы в мире $8 617 163
Производство Alpha Animation and Culture, Alpha Group, Alpha Pictures
Другие названия
Bei Ken xiong 2: Jinpai tegong, Agent Backkom: King's Bear, Süper Ajan Bernard: Görev Mars, Косолапый агент
Режиссер
Чжан Ян
В ролях
Zhenhe Ling
Shuiyu Tang
Сюй Цзяци
Ren Yaming
Meng Ziyan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Смотреть в кино Расписание и билеты
КАРО 6 Киргизия
11:00 от 440 ₽
Каро 10 София
11:50 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
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Медведь и нерпа становятся напарниками в трейлере мультфильма «Косолапый агент» Переосмысление шпионского жанра для самых маленьких зрителей.
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28 мая 2025 13:12
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«Косолапый агент» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
11:00 от 440 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:50 от 550 ₽
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