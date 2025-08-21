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Диспетчер
Диспетчер
Relay
Напомним о выходе в прокат
боевик
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О фильме
Брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, нарушает свои собственные правила, когда новый клиент обращается к нему за защитой, чтобы остаться в живых.
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Диспетчер
дублированный трейлер
дублированный трейлер
Страна
США
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
21 августа 2025
Дата выхода
21 августа 2025
Россия
21 августа 2025
Кыргызстан
16+
28 августа 2025
ОАЭ
18TC
Производство
Black Bear, Sigma Films, Thunder Road Pictures
Другие названия
Relay, Диспетчер, The Broker
Режиссер
Дэвид Маккензи
В ролях
Лили Джеймс
Уилла Фицджералд
Сэм Уортингтон
Риз Ахмед
Мэттью Мэхер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
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Новости о фильме
Тайный агент Риз Ахмед помогает Лили Джеймс в трейлере триллера «Диспетчер»
На Rotten Tomatoes картина имеет 81% «свежести» на основе 27 рецензий.
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3 июля 2025 14:58
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