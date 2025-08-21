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Киноафиша Фильмы Диспетчер

Диспетчер

Relay
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О фильме

Брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, нарушает свои собственные правила, когда новый клиент обращается к нему за защитой, чтобы остаться в живых.
Диспетчер - дублированный трейлер
Диспетчер  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 21 августа 2025
Дата выхода
21 августа 2025 Россия
21 августа 2025 Кыргызстан 16+
28 августа 2025 ОАЭ 18TC
Производство Black Bear, Sigma Films, Thunder Road Pictures
Другие названия
Relay, Диспетчер, The Broker
Режиссер
Дэвид Маккензи
Дэвид Маккензи
В ролях
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Уилла Фицджералд
Уилла Фицджералд
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Мэттью Мэхер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Новости о фильме
Тайный агент Риз Ахмед помогает Лили Джеймс в трейлере триллера «Диспетчер»
Тайный агент Риз Ахмед помогает Лили Джеймс в трейлере триллера «Диспетчер» На Rotten Tomatoes картина имеет 81% «свежести» на основе 27 рецензий.
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3 июля 2025 14:58
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Диспетчер - дублированный трейлер
Диспетчер Дублированный трейлер
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