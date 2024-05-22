Страну потрясает серия жестоких убийств. Загадочный киллер в прямом эфире уничтожает преступников, которым повезло уйти от правосудия. В команду опытных детективов из отдела тяжких преступлений приходит новичок: он должен помочь сдвинуть дело с мертвой точки. Но вместо этого события принимают непредсказуемый поворот.
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