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Постер фильма Мститель: Игра на выживание
Постер фильма Мститель: Игра на выживание
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Пойду 27
Не пойду 5
Киноафиша Фильмы Мститель: Игра на выживание

Мститель: Игра на выживание

Маститый сыщик и неопытный полицейский выслеживают смертоносного маньяка Beterang 2 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 27
Не пойду 5

О фильме

Страну потрясает серия жестоких убийств. Загадочный киллер в прямом эфире уничтожает преступников, которым повезло уйти от правосудия. В команду опытных детективов из отдела тяжких преступлений приходит новичок: он должен помочь сдвинуть дело с мертвой точки. Но вместо этого события принимают непредсказуемый поворот.

Мститель: Игра на выживание - дублированный трейлер
Мститель: Игра на выживание  дублированный трейлер
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 15 ноября 2024
Премьера в мире 22 мая 2024
Дата выхода
1 мая 2025 Россия ПРОвзгляд
26 сентября 2024 Гонконг
25 сентября 2024 Индонезия
1 октября 2024 Камбоджа
27 сентября 2024 Канада
27 сентября 2024 США
31 октября 2024 Сингапур NC16
26 сентября 2024 Таиланд 15
25 сентября 2024 Филиппины
13 сентября 2024 Южная Корея 15
Сборы в мире $53 479 334
Производство CJ Entertainment, Filmmaker R&K
Другие названия
Beterang 2, I, the Executioner, Veteran 2, Đố Anh Còng Được Tôi, El ejecutor, Karşı Karşıya 2, Prawo pięści, The Executioner, Vétéran 2, Veteran 2 (I, the Executioner), Мститель: Игра на выживание, ベテラン 凶悪犯罪捜査班, 躁底師兄2 行刑師, 辣手警探2
Режиссер
Рю Сын Ван
Рю Сын Ван
В ролях
О Дэ-хван
О Дэ-хван
О Даль-су
О Даль-су
Чон Хэ-ин
Чон Хэ-ин
Хван Джон-мин
Хван Джон-мин
Ким Си Ху
Ким Си Ху
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
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Мститель: Игра на выживание
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Comon 7 мая 2025, 18:36
Очень сильно корейский фильм, достаточно нудный и сложноватый для европейца и такого простого сюжета. Но постепенно к концу фильм раскручивается и… Читать дальше…
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Мститель: Игра на выживание - дублированный трейлер
Мститель: Игра на выживание Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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