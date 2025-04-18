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Постер фильма Ритуал
Постер фильма Ритуал
Постер фильма Ритуал
Постер фильма Ритуал
Постер фильма Ритуал
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 4.5
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5 постеров
Билеты от 500 ₽
Пойду 53
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Киноафиша Фильмы Ритуал

Ритуал

Священник Аль Пачино спасает одержимую дьяволом девушку. Хоррор об экзорцизме на основе реальных событий The Ritual 18+
Билеты от 500 ₽
Пойду 53
Не пойду 8

О фильме

По мотивам одного из самых ужасающих экзорцизмов в истории. Одержимую дьяволом девушку пытаются спасти двое священников — постепенно теряющий веру Джозеф (Дэн Стивенс) и терзаемый призраками прошлого Теофил (Аль Пачино). Чтобы дать отпор демонам, им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего.

Ритуал - дублированный трейлер
Ритуал  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 18 апреля 2025
Дата выхода
26 июня 2025 Россия Вольга 18+
5 июня 2025 Австралия
7 августа 2025 Аргентина
12 июня 2025 Бахрейн
6 июня 2025 Болгария
10 июля 2025 Бразилия
30 мая 2025 Великобритания
10 июля 2025 Венгрия 16
13 июня 2025 Вьетнам
11 июля 2025 Германия 16
12 июня 2025 Греция
7 августа 2025 Доминиканская Республика
13 июня 2025 Индия A
29 мая 2025 Индонезия 13+
30 мая 2025 Ирландия 15A
6 июня 2025 Испания
29 мая 2025 Италия
3 июля 2025 Казахстан 18+
30 июня 2025 Камбоджа
12 июня 2025 Катар
30 мая 2025 Латвия N16
30 мая 2025 Литва N16
5 июня 2025 Малайзия
31 июля 2025 Мексика
26 июня 2025 Молдавия N 16
24 апреля 2025 Нидерланды
5 июня 2025 Новая Зеландия
12 июня 2025 ОАЭ 18TC
12 июня 2025 Оман
13 июня 2025 Польша
3 июля 2025 Португалия M/16
30 мая 2025 Румыния
18 апреля 2025 США
10 июля 2025 Сербия o.A.
12 июня 2025 Сингапур
10 июля 2025 Словакия 15
29 мая 2025 Таиланд
20 июня 2025 Тайвань 15+
18 апреля 2025 Турция
29 мая 2025 Украина
11 июня 2025 Филиппины
11 июня 2025 Франция
3 июля 2025 Хорватия
10 июля 2025 Черногория o.A.
10 июля 2025 Чехия
2 июля 2025 Швеция
30 мая 2025 Эстония
Сборы в мире $2 978 933
Производство Cinemachine Shop, Andrew Stevens Entertainment, Baweja Studios
Другие названия
The Ritual, Ритуал, Exorcismo: El Ritual, O Ritual, A végső rítus, L'esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual, Le rituel, Quỷ Tha Ma Bắt, Rytuał, Son Ritüel, The Ritual - L'Exorcisme d'Emma Schmidt, Η ιεροτελεστία, 儀弒
Режиссер
Дэвид Миделл
В ролях
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Аль Пачино
Аль Пачино
Эшли Грин
Эшли Грин
Эбигейл Коуэн
Эбигейл Коуэн
Ричи Монтгомери
Ричи Монтгомери
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 18 голосов
4.5 IMDb
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Каро Sky 17 Авиапарк
23:25 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
nigmatullina116116 28 июня 2025, 23:02
Такого Г даже среди нашего современного кинематогрофа не встречала… даже Аль Пачино не спас картину. Интересно, перед сьемками он читал сценарий!!?… Читать дальше…
Кирилл Ошлыков 4 июля 2025, 18:19
Одна из лучших ролей Аль Пачино. Отличный фильм 100%.
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Новости о фильме
Священник Аль Пачино сдерживает натиск тьмы в трейлере хоррора «Риутал»
Священник Аль Пачино сдерживает натиск тьмы в трейлере хоррора «Риутал» Экранизация реального случая экзорцизма.
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28 апреля 2025 12:16
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«Ритуал» в кинотеатрах

вс 27
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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