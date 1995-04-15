Johnny Mnemonic Что за хр###ь происходит? ЧТО ЗА ХР###Ь ПРОИСХОДИТ? Знаешь, всю жизнь я старался держаться в своём углу. Следить только за собой... никаких заморочек. А теперь вдруг я отвечаю за *целый чёртов мир*, и все подряд пытаются меня убить, ЕСЛИ... ЕСЛИ... моя голова сначала не взорвётся.

Jane Возможно, дело теперь не только в тебе.