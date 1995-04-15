Johnny Mnemonic Что за хр###ь происходит? ЧТО ЗА ХР###Ь ПРОИСХОДИТ? Знаешь, всю жизнь я старался держаться в своём углу. Следить только за собой... никаких заморочек. А теперь вдруг я отвечаю за *целый чёртов мир*, и все подряд пытаются меня убить, ЕСЛИ... ЕСЛИ... моя голова сначала не взорвётся.
Jane Возможно, дело теперь не только в тебе.
Johnny Mnemonic Слушай. Слушай меня. Видишь тот город там? ТАМ мне и место. Не здесь, среди собак, мусора и чёртовых газет прошлого месяца, что носятся туда-сюда. Меня это достало, меня достало всё — *я хочу ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ*! Я хочу клубный сэндвич, холодное мексиканское пиво, проститутку за десять тысяч в ночь! Я хочу, чтобы мои рубашки стирали... как в Империал Отеле... в Токио.