6.1 Рейтинг IMDb: 5.6
Джонни Мнемоник

Джонни Мнемоник

Классика научной фантастики с Киану Ривзом в главной роли. Экранизация произведения Уильяма Гибсона Johnny Mnemonic 16+
Билеты от 700 ₽

О фильме

В насквозь кибернетизированном будущем самый ценный товар - информация, доставляемая курьерами в самом надежном месте - в их собственном мозгу. Для того, чтобы преуспеть в этом бизнесе, Джонни «стер» воспоминания детства и расширил память сверхсовременных компьютерных приспособлений. Но и этого оказалось мало для информации, которую он взялся доставить. Если ее вовремя не сгрузить, то Джонни погибнет. Ставки велики, и информацию из головы желает получить вездесущая японская мафия, подключающая в столь тонкому делу проповедника...

Джонни Мнемоник  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 15 апреля 1995
Дата выхода
23 октября 2025 Россия Синемапарк
25 августа 1995 Австралия
28 июля 1995 Бразилия 14
9 февраля 1996 Великобритания
22 февраля 1996 Венгрия
12 октября 1995 Германия
15 февраля 1996 Греция
8 сентября 1995 Испания 18
27 октября 1995 Италия
15 апреля 1995 Казахстан
18 января 1996 Нидерланды
26 мая 1995 США
10 июня 1995 Таиланд
15 апреля 1995 Украина
30 ноября 1995 Чехия 12+
18 августа 1995 Швеция
MPAA R
Бюджет $26 000 000
Сборы в мире $19 077 036
Производство TriStar Pictures, Alliance Communications Corporation, PicturePro
Другие названия
Johnny Mnemonic, JM, Beynimdeki Düşman, Džonis Mnemonikas, Fuera de control, Fugitivo del futuro, Johnny Mnemonic - A jövő szökevénye, Johnny Mnemonic - kuoleman kuriiri, Johnny Mnemonic - Kureren, Johnny Mnemonic in Black and White, Johnny Mnemonic: O Cyborg do Futuro, Johnny Mnemonic: O Fugitivo do Futuro, Johnny Mnemonic: Ο φυγάς του μέλλοντος, Johnny Mnémonique, Juan Mnemonico, O fygas tou mellontos, Vernetzt, Vernetzt - Johnny Mnemonic, Ο φυγάς του μέλλοντος, Джони Мнемоник, Джонни Мнемоник, Џони Мнемоник, 捍衛機密, 非常任務
Режиссер
Роберт Лонго
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Дина Мейер
Дина Мейер
Айс-Ти
Айс-Ти
Такеши Китано
Такеши Китано
Дэннис Акаяма
Рейтинг фильма

6.1
14 голосов
5.6 IMDb
Пионер
19:00 от 700 ₽
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Цитаты
Johnny Mnemonic Что за хр###ь происходит? ЧТО ЗА ХР###Ь ПРОИСХОДИТ? Знаешь, всю жизнь я старался держаться в своём углу. Следить только за собой... никаких заморочек. А теперь вдруг я отвечаю за *целый чёртов мир*, и все подряд пытаются меня убить, ЕСЛИ... ЕСЛИ... моя голова сначала не взорвётся.
Jane Возможно, дело теперь не только в тебе.
Johnny Mnemonic Слушай. Слушай меня. Видишь тот город там? ТАМ мне и место. Не здесь, среди собак, мусора и чёртовых газет прошлого месяца, что носятся туда-сюда. Меня это достало, меня достало всё — *я хочу ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ*! Я хочу клубный сэндвич, холодное мексиканское пиво, проститутку за десять тысяч в ночь! Я хочу, чтобы мои рубашки стирали... как в Империал Отеле... в Токио.
Джонни Мнемоник - дублированный трейлер
Кадры из фильма

«Джонни Мнемоник» в кинотеатрах

Пионер
Киевская
2D, SUB
19:00 от 700 ₽
