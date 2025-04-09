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Постер фильма Заклятие 4: Последний обряд
7.4
Заклятие 4: Последний обряд - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Заклятие 4: Последний обряд
7.4

Заклятие 4: Последний обряд

, 2025
The Conjuring: Last Rites
США / ужасы / 18+
Последнее дело Эда и Лоррейн Уорренов — исследователи дьявольщины поселяются в зловещем доме
Трейлеры
Пойду 471
Не пойду 10
Постер фильма Заклятие 4: Последний обряд
7.4
Пойду 471
Не пойду 10
Заклятие 4: Последний обряд - Дублированный трейлер
Заклятие 4: Последний обряд  Дублированный трейлер

О фильме

Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за самый тревожный случай в своей практике. Семья переезжает в новый дом своей мечты, но вскоре их жилище начинает проявлять признаки демонической активности, превращая жизнь в кошмар.

 

В ролях

Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Ed Warren
Вера Фармига
Вера Фармига
Lorraine Warren
Мэдисон Лоулор
Мэдисон Лоулор
Миа Томлинсон
Миа Томлинсон
Judy Warren
Бен Харди
Бен Харди
Tony Spera
Джон Бразертон
Джон Бразертон
Brad Hamilton
Бо Гадсдон
Бо Гадсдон
Dawn Smurl
Эллиот Кауэн
Эллиот Кауэн
Jack Smurl
Стив Култер
Father Gordon
Ребекка Калдер
Janet Smurl
Кила Лорд Кэссиди
Кила Лорд Кэссиди
Heather Smurl
Режиссер Майкл Чавес
Сценарист Йен Голдберг, Джеймс Ван, Richard Naing, Дэвид Лесли Джонсон
Композитор Бенджамин Уоллфиш
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 6 октября 2025
Премьера в мире 9 апреля 2025
Дата выхода
11 сентября 2025 Россия
4 сентября 2025 Австралия
5 сентября 2025 Австрия
4 сентября 2025 Азербайджан
4 сентября 2025 Аргентина
4 сентября 2025 Бахрейн
5 сентября 2025 Болгария
4 сентября 2025 Боливия
4 сентября 2025 Бразилия
5 сентября 2025 Великобритания
4 сентября 2025 Венгрия
4 сентября 2025 Венесуэла
4 сентября 2025 Вьетнам
5 сентября 2025 Гана
4 сентября 2025 Гватемала
4 сентября 2025 Германия
4 сентября 2025 Гондурас
4 сентября 2025 Гонконг
4 сентября 2025 Греция K15
4 сентября 2025 Грузия R
4 сентября 2025 Дания
3 сентября 2025 Египет
4 сентября 2025 Израиль
5 сентября 2025 Индия
3 сентября 2025 Индонезия
5 сентября 2025 Ирландия 16
4 сентября 2025 Исландия 16 year age limit
5 сентября 2025 Испания
4 сентября 2025 Италия
4 сентября 2025 Казахстан 18+
4 сентября 2025 Камбоджа
5 сентября 2025 Канада 14A
4 сентября 2025 Катар
4 сентября 2025 Кипр
4 сентября 2025 Колумбия
4 сентября 2025 Коста-Рика
4 сентября 2025 Кувейт
4 сентября 2025 Кыргызстан 16+
5 сентября 2025 Латвия (none)
4 сентября 2025 Ливан
5 сентября 2025 Литва
4 сентября 2025 Макао C
4 сентября 2025 Мексика
4 сентября 2025 Молдавия N 16
5 сентября 2025 Нигерия
4 сентября 2025 Нидерланды 16
4 сентября 2025 Никарагуа
4 сентября 2025 Новая Зеландия
5 сентября 2025 Норвегия 15
4 сентября 2025 ОАЭ 18TC
5 сентября 2025 Пакистан
4 сентября 2025 Панама
4 сентября 2025 Перу
5 сентября 2025 Польша
9 апреля 2025 Португалия
4 сентября 2025 Пуэрто-Рико R
5 сентября 2025 Румыния
5 сентября 2025 США 16
4 сентября 2025 Сальвадор
11 сентября 2025 Саудовская Аравия
4 сентября 2025 Сербия o.A.
4 сентября 2025 Сингапур
4 сентября 2025 Словакия 15
4 сентября 2025 Словения
4 сентября 2025 Таиланд
4 сентября 2025 Тайвань
5 сентября 2025 Турция
4 сентября 2025 Узбекистан
4 сентября 2025 Украина
4 сентября 2025 Уругвай
3 сентября 2025 Филиппины
5 сентября 2025 Финляндия K-16
10 сентября 2025 Франция
4 сентября 2025 Хорватия o.A.
4 сентября 2025 Черногория o.A.
4 сентября 2025 Чехия
4 сентября 2025 Чили 14
4 сентября 2025 Швейцария
5 сентября 2025 Швеция
5 сентября 2025 Эстония
5 сентября 2025 ЮАР
3 сентября 2025 Южная Корея
17 октября 2025 Япония
Бюджет $55 000 000
Сборы в мире $499 256 445
Производство New Line Cinema, Domain Entertainment (II), The Safran Company
Другие названия
The Conjuring: Last Rites, El conjuro 4: Últimos ritos, Заклятие 4: Последний обряд, Conjuring 4: Das letzte Kapitel, El Conjuro 4: Los Ultimos Ritos, Ám Ảnh Kinh Hoàng: Nghi Lễ Cuối Cùng, Cadu 4: Son Ayin, Conjuring: L'heure du jugement, Démonok között: Utolsó rítusok, Expediente Warren: El último rito, Invocação do Mal 4: O Último Ritual, Išvarymas 4: Paskutinės apeigos, Kirottu 4: Viimeiset riitit, Korku Seansı 4: Son Ayin, Kurja kutsumine 4, La Conjuration: Derniers rites, Ļaunuma izsaukšana: Pēdējie rituāli, Le'za'men et Ha'Ro'ah 4: Ha'Perek Ha'Akharon, Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, Obecność: Ostatnie obrzędy, Priklicano zlo 4: Poslednji obredi, Prizivanje: Poslednji Obredi, The Conjuring - Il rito finale, The Conjuring 4, The Conjuring 4: Extrema-Unção, The Conjuring: De sidste ritualer, Traind printre demoni: Ultima spovedanie, V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie, V zajetí démonů 4: Poslední rituály, Το κάλεσμα 4: Τελευταία τελετουργία, Заклинанието: Последно причастие, Закляття 4: Останній обряд, Призивање: Последњи Обреди, द कोन्जूरिंग: लास्ट राइट्स, 厲陰宅：最終聖事, 死霊館　最後の儀式, 詭屋驚凶實錄4：最後的儀式, Conjuring - L'Heure du jugement, Conjuring, L'Heure du jugement, الشعوذة 4, 컨저링 4, The Conjuring 4: Last Rites, الشعوذة: الطقوس الأخيرة, เดอะ คอนเจอริ่ง คนเรียกผี พิธีกรรมครั้งสุดท้าย, Invocação do Mal 4, Shiryoukan Saigo no Gishiki, الشعوذة ٤, წყევლა: უკანასკნელი რიტუალი, Conjuring L'Heure du jugement, Invocação do Mal: O Último Ritual, THE CONJURING: NGHI LỄ CUỐI CÙNG

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 85 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1082 В жанре «ужасы»  54 В фильмах США  679 В фильмах 2025 года  42
Обновлено 31 декабря 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Заклятие 4: Последний обряд - Дублированный трейлер
Заклятие 4: Последний обряд Дублированный трейлер
Заклятие 4: Последний обряд - Трейлер
Заклятие 4: Последний обряд Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Фильм о том, почему экзорцистам не следует заводить детей.
Фильм о том, почему экзорцистам не следует заводить детей. Эд и Лоррейн Уоррен — супруги из Коннектикута, которые на протяжении второй половины двадцатого века занимались «изучением паранормальных явлений». Оба прожили большую и насыщенную жизнь, так что неудивительно, что по их рассказам в 2013 году была запущена целая франшиза под названием «Заклятие». Во всех фильмах Эд и Лоррейн оказываются главными персонажами — этакими сыщиками, которые разве что специализируются не на ворах и убийцах, а на духах и демонах.…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Заключительное дело супругов Уоррен: вышел трейлер «Заклятия 4: Последний обряд»
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