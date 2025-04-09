Заклятие 4,

Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за самый тревожный случай в своей практике. Семья переезжает в новый дом своей мечты, но вскоре их жилище начинает проявлять признаки демонической активности, превращая жизнь в кошмар.
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Таисса Фармига (сестра Айрин) и Вера Фармига (Лоррейн Уоррен) — сестры в реальной жизни. Из‑за разницы в возрасте (21 год) их иногда принимают за мать и дочь, но они — сестры.