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Заклятие 4
The Conjuring 4
Заклятие 4,
США
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Жанр:
ужасы
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Патрик Уилсон
Вера Фармига
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В разработку официально запущена четвертая часть «Заклятия»
В создании нового фильма одной из самых прибыльных хоррор-франшиз в истории вновь примут участие Джеймс Ван и Питер Сафран.
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24 октября 2022 10:56
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2022, США, ужасы, триллер
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