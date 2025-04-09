Заклятие 4,

Эд и Лоррейн Уоррен — супруги из Коннектикута, которые на протяжении второй половины двадцатого века занимались «изучением паранормальных явлений». Оба прожили большую и насыщенную жизнь, так что неудивительно, что по их рассказам в 2013 году была запущена целая франшиза под названием «Заклятие». Во всех фильмах Эд и Лоррейн оказываются главными персонажами — этакими сыщиками, которые разве что специализируются не на ворах и убийцах, а на духах и демонах.…