В этом сериале Netflix собрались сразу 6 актеров из мира «Игры престолов»: даже Джоффри наконец-то засветился на экране

Этот мультфильм Миядзаки осудили в Японии — даже преданные фанаты не поняли: сейчас проект считают легендарным

«Первый отдел», конечно, хорош, но эти картины с Колесниковым — еще круче: и рейтинг у них выше

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

«Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить

Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался

Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна

Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно

Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»

Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов