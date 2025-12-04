Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Шальная императрица
Шальная императрица
SHal'naya imperatrica
Напомним о выходе в прокат
комедия
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
Россия
Год выпуска
2025
Премьера в мире
4 декабря 2025
Дата выхода
4 декабря 2025
Россия
В ролях
Ирина Пегова
Ангелина Стречина
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Отзывы
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
«Нулевой день» с Де Ниро набрал 61 000 000 просмотров, но многие прошли мимо: Netflix выпустил мии-сериал, который пугает своей реальностью
Лев и солнце на теле наложницы: почему татуировка Фирузе-хатун стала главным позором «Великолепного века»
2 сезон «Гангстерленда» с Томом Харди начнут снимать в октябре: чем скрасить ожидание — 5 жестких криминальных драм
«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2
Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)
«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667