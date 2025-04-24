Петербург рукоплещет стихам Пушкина, но дерзкого поэта велено наказать! Ссылка в родовое имение, деревенская глушь, печальные думы – вот что ждет Александра Сергеевича. Однако этот поворот судьбы становится началом захватывающей истории, наполненной приключениями, искренней любовью, верной дружбой и вдохновенной поэзией. Кульминацией истории, в которой наши герои летают и плавают, любят и ненавидят, радуются и горюют, стал праздник: на день рождения Пушкина был устроен роскошный пир. Удивленного и счастливого именинника пришли поздравить все персонажи его сказочных фантазий и романтических грез!
|24 апреля 2025
|Россия
|Люкс Синема