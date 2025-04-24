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Киноафиша Фильмы Ай да Пушкин!

Ай да Пушкин!

Невероятные анимационные приключения великого русского поэта Ay da Pushkin! 6+
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О фильме

Петербург рукоплещет стихам Пушкина, но дерзкого поэта велено наказать! Ссылка в родовое имение, деревенская глушь, печальные думы – вот что ждет Александра Сергеевича. Однако этот поворот судьбы становится началом захватывающей истории, наполненной приключениями, искренней любовью, верной дружбой и вдохновенной поэзией. Кульминацией истории, в которой наши герои летают и плавают, любят и ненавидят, радуются и горюют, стал праздник: на день рождения Пушкина был устроен роскошный пир. Удивленного и счастливого именинника пришли поздравить все персонажи его сказочных фантазий и романтических грез!

Ай да Пушкин! - трейлер
Ай да Пушкин!  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 апреля 2025
Дата выхода
24 апреля 2025 Россия Люкс Синема
Сборы в мире $12 999
Производство Кинокомпания «ГАВР», IRI
Другие названия
Ay da Pushkin!, Ай да Пушкин!
Режиссер
Екатерина Гаврюшкина
Все актеры и съемочная группа

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hakimovdanis36 3 апреля 2025, 15:46
Ай да пушкин, ай да с сын
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Ай да Пушкин! - трейлер
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