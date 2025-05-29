Мирон — обычный школьник, которому не просто находить общий язык со своими сверстниками. И к тому же дома не все спокойно: родители Мирона постоянно выясняют отношения, уделяя сыну мало внимания. Мальчик чувствует себя очень одиноким. Всё меняется, когда он приезжает к дедушке, который живет одиноко в горах, и случайно находит в сарае самого настоящего снежного человека по имени Еня. Но Еня совсем не страшный — он добрый, немного неуклюжий и очень любит сладости. А еще за Еней гонятся преступники, которые хотят отдать его на опыты. Так Мирону вместе с дедом предстоит спасти своего нового друга, а заодно научиться у него настоящей дружбе и храбрости.