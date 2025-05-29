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Постер фильма сНежный человек
Постер фильма сНежный человек
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Пойду 51
Не пойду 14
Киноафиша Фильмы сНежный человек

сНежный человек

Мальчик знакомится с йети и спасает безобидного лохматого друга от злодеев sNezhnyy Chelovek 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 51
Не пойду 14

О фильме

Мирон — обычный школьник, которому не просто находить общий язык со своими сверстниками. И к тому же дома не все спокойно: родители Мирона постоянно выясняют отношения, уделяя сыну мало внимания. Мальчик чувствует себя очень одиноким. Всё меняется, когда он приезжает к дедушке, который живет одиноко в горах, и случайно находит в сарае самого настоящего снежного человека по имени Еня. Но Еня совсем не страшный — он добрый, немного неуклюжий и очень любит сладости. А еще за Еней гонятся преступники, которые хотят отдать его на опыты. Так Мирону вместе с дедом предстоит спасти своего нового друга, а заодно научиться у него настоящей дружбе и храбрости.

сНежный человек - трейлер
сНежный человек  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 29 мая 2025
Дата выхода
29 мая 2025 Россия КАРО Премьер
Сборы в мире $929 532
Производство Кинотека
Другие названия
sNezhnyy Chelovek, сНежный человек
Режиссер
Олег Асадулин
Олег Асадулин
В ролях
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Степан Девонин
Степан Девонин
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Сергей Стайкин
Игорь Грабузов
Игорь Грабузов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
6 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Евгения Кузнецова 3 июня 2025, 23:33
Доброе, немного наивное семейное кино. Очень понравилась игра исполнителей главных ролей - мальчика Мирона и снежного человека Ени. Таксист -… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 22:55
Рады, что фильм произвёл на вас такое впечатление 😊
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20 марта 2025 11:07
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