Постер фильма Волшебное яблоко
Волшебное яблоко

Волшебное яблоко

Carovne jablko 18+
О фильме

Злая колдунья Мариана, потерпев поражение от доброй волшебницы, изгнана из королевства и постепенно теряет свою силу. Чтобы вернуть себе власть, она придумывает хитрый план: выдать свою дочку Далию за молодого принца Альберта, вновь подчинив себе королевство. Однако Альберт, гуляя по лесу, встречает юную целительницу Хану и влюбляется в нее. Хана очарована милым и обходительным юношей, не догадываясь, кто перед ней. Но и принц не знает, что Хана без пяти минут волшебница – это случится, когда в ее родной деревне созреет чудо-яблоко. Наконец злодейский план Марианы срабатывает, и, одурманенный заклятьем, принц собирается сыграть свадьбу с Далией. Но Хана готова бороться за свою любовь даже без помощи волшебного яблока.

Волшебное яблоко - дублированный трейлер
Волшебное яблоко  дублированный трейлер
Страна Словакия / Чехия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Производство Trigon Production
Другие названия
Carovne jablko, Čarovné jablko
Режиссер
Якуб Махала
В ролях
Виктория Юристова
Адам Жура
Зузана Каноч
Anna Javorková
Кристина Турьянова
5.6
5.6 IMDb
Волшебное яблоко - дублированный трейлер
Волшебное яблоко Дублированный трейлер
