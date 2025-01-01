Злая колдунья Мариана, потерпев поражение от доброй волшебницы, изгнана из королевства и постепенно теряет свою силу. Чтобы вернуть себе власть, она придумывает хитрый план: выдать свою дочку Далию за молодого принца Альберта, вновь подчинив себе королевство. Однако Альберт, гуляя по лесу, встречает юную целительницу Хану и влюбляется в нее. Хана очарована милым и обходительным юношей, не догадываясь, кто перед ней. Но и принц не знает, что Хана без пяти минут волшебница – это случится, когда в ее родной деревне созреет чудо-яблоко. Наконец злодейский план Марианы срабатывает, и, одурманенный заклятьем, принц собирается сыграть свадьбу с Далией. Но Хана готова бороться за свою любовь даже без помощи волшебного яблока.