Японский военачальник Хидэтора Ичимонджи решает уйти в отставку и делит свою вотчину между тремя сыновьями. Его старший и средний сыновья – Таро и Дзиро – согласны с его решением и обещают поддерживать отца в оставшиеся дни. Младший сын Сабуро не согласен с ними, утверждая, что маловероятно, что три брата останутся единым целым. Оскорбленный дерзостью сына, военачальник изгоняет Сабуро. Когда Ичимонджи выходит на пенсию, он почти сразу понимает, что два его старших сына эгоистичны и не намерены сдерживать свои обещания. Это приводит к войне, и только изгнанный Сабуро может спасти наследство своего отца, принеся мир на эти земли.