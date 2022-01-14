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Ран Ран
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Ran

Ран, 1985

1985 / Япония / Франция
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Японский военачальник Хидэтора Ичимонджи решает уйти в отставку и делит свою вотчину между тремя сыновьями. Его старший и средний сыновья – Таро и Дзиро – согласны с его решением и обещают поддерживать отца в оставшиеся дни. Младший сын Сабуро не согласен с ними, утверждая, что маловероятно, что три брата останутся единым целым. Оскорбленный дерзостью сына, военачальник изгоняет Сабуро. Когда Ичимонджи выходит на пенсию, он почти сразу понимает, что два его старших сына эгоистичны и не намерены сдерживать свои обещания. Это приводит к войне, и только изгнанный Сабуро может спасти наследство своего отца, принеся мир на эти земли.

  • 39-летняя жена Акиры Куросавы, Ёко Ягути, умерла во время съемок этого фильма. Куросава приостановил съемки всего на один день, чтобы провести короткий ритуал оплакивания, прежде чем возобновить работу над картиной.
  • Куросава назвал свой предыдущий фильм «Кагемуся» «генеральной репетицией» этого фильма. Он потратил почти десять лет на раскадровку каждого кадра будущей картины. Полученная коллекция изображений позже была опубликована вместе со сценарием.
  • Название фильма в переводе с японского обычно означает «хаос» или «восстание».
  • Сюжет основан на комедии Уильяма Шекспира «Король Лир» и включает отрывки, основанные на легендах о даймё Мори Мотонари.

Япония, XVI век. Стареющий правитель Хидетора объявляет о разделе своих владений между тремя сыновьями.

Обманутый фальшивыми уверениями в верности двух старших сыновей, Хидетора прогоняет младшего, осмелившегося утверждать, что решение отца навлечет гибель на весь их род. Став жертвой коварного предательства, Хидетора лишается рассудка, а между его наследниками начинается беспощадная братоубийственная война…

8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 41 минута
Год выпуска 1985
Премьера в мире 31 мая 1985
Возраст 16+
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Тацуя Накадай
Акира Тэрао
Миэко Харада
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ран 2 постера
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