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Киноафиша Фильмы Артек. Большое путешествие. 1812
Artek. Bolshoe puteshestvie. 1812

Артек. Большое путешествие. 1812, 2024

2024 / Россия
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О фильме

Митя Неверовский — потомок прославленного генерал-лейтенанта Дмитрия Неверовского. Однако для своих родителей Митя — сплошная головная боль. Он не проявляет никакого интереса к учебе, не хочет никем стать, а фраза «и так сойдет!» запросто могла бы стать его девизом. Загадав свое заветное желание у волшебного Дерева в лагере «Артек», Митя переносится аж в 1812 год. В прошлом он встречается со своим много раз прадедушкой, знаменитым генерал-лейтенантом Дмитрием Неверовским, принимает участие в Бородинском сражении и заводит дружбу с юным Сашей Пушкиным.

Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Возраст 18+
Режиссер
Армен Ананикян
В ролях
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Алексей Онежен
Алексей Онежен
Евгения Лоза
Евгения Лоза
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