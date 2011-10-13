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Бабло, 2010

2010 / Россия
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18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Налоговые махинации нечестного предпринимателя Григория открываются инспекции, которая требует с него взятку в один миллион евро. Не желая платить, герой предлагает меньшую сумму крышующему его милиционеру, и налоговики отправляются под арест. Григорий счастлив, пока не узнает, что сумка с деньгами была украдена двумя мелкими воришками. Пока вся милиция города стоит на ушах, мелкий сотрудник ЛОВД капитан Хлопко случайно арестовывает воришек, узнает о содержимом сумки и отправляется с ним в родной Харьков, где рассчитывает спрятаться от владельцев. В результате за деньгами начинает охотиться половина местного населения. Кому достанется куш?  

  • Режиссером и сценаристом фильма выступил дебютант Константин Буслов, брат знаменитого российского режиссера Петра Буслова. Благодаря поддержке брата и продюсера Сергея Сельянова Буслову доверили крупный бюджет в 75 миллионов рублей, а в качестве актеров были задействованы звезды российского телевидения. 
  • На фестивале Кинотавр фильм был номинирован на премию за Лучший фильм года, но проиграл картине Олега Флянгольца «Безразличие», получив приз за Лучший дебют. 
  • Фильм был снят в Москве и Харькове всего за 47 дней, при том, что написание сценария и монтаж картины заняли целый год – 8 и 4 месяца соответственно. 

Москва. Наши дни. В центре города из машины двое воришек крадут сумку с миллионом евро, думая, что им, наконец, повезло, и даже не представляя, во что, на самом деле, они ввязались. За деньгами начинается настоящая охота. Перед искушением не может устоять никто. Сумма в виде двух пачек денег по полмиллиона евро делает абсолютно разных людей одинаковыми в своих поступках и желаниях: А началось все с того, что «миллионщик» Григорий не захотел честно платить налоги.

7.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 13 октября 2011
Премьера в мире 13 октября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Константин Буслов
Константин Буслов
В ролях
Мария Берсенева
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Гия Гогишвили
Гия Гогишвили
Георгий Гургулия
Михаил Месхи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бабло 3 постера
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучший дебют
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Бабло
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (benny, 18/10/2011 - 14:08:55):

Да я тоже согласен КЛАССНЫЙ фильм получился , давно такого хорошего русского кино не было.
9 /10 И сняли… Читать дальше…
av52629 2 апреля 2015, 12:51
скучноват фильмец однако. развлекал только вопрос: а что сделал бы я, попадись мне миллион евро. пустился в бега или вернул?
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