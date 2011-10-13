Бабло, 2010

Москва. Наши дни. В центре города из машины двое воришек крадут сумку с миллионом евро, думая, что им, наконец, повезло, и даже не представляя, во что, на самом деле, они ввязались. За деньгами начинается настоящая охота. Перед искушением не может устоять никто. Сумма в виде двух пачек денег по полмиллиона евро делает абсолютно разных людей одинаковыми в своих поступках и желаниях: А началось все с того, что «миллионщик» Григорий не захотел честно платить налоги.