Бабло, 2010

Налоговые махинации нечестного предпринимателя Григория открываются инспекции, которая требует с него взятку в один миллион евро. Не желая платить, герой предлагает меньшую сумму крышующему его милиционеру, и налоговики отправляются под арест. Григорий счастлив, пока не узнает, что сумка с деньгами была украдена двумя мелкими воришками. Пока вся милиция города стоит на ушах, мелкий сотрудник ЛОВД капитан Хлопко случайно арестовывает воришек, узнает о содержимом сумки и отправляется с ним в родной Харьков, где рассчитывает спрятаться от владельцев. В результате за деньгами начинает охотиться половина местного населения. Кому достанется куш?
Москва. Наши дни. В центре города из машины двое воришек крадут сумку с миллионом евро, думая, что им, наконец, повезло, и даже не представляя, во что, на самом деле, они ввязались. За деньгами начинается настоящая охота. Перед искушением не может устоять никто. Сумма в виде двух пачек денег по полмиллиона евро делает абсолютно разных людей одинаковыми в своих поступках и желаниях: А началось все с того, что «миллионщик» Григорий не захотел честно платить налоги.
Да я тоже согласен КЛАССНЫЙ фильм получился , давно такого хорошего русского кино не было.
9 /10 И сняли… Читать дальше…