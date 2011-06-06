Викторианская Англия, 1880 год. Выпускник медицинской школы Мортимер Грэнвиль устраивается на работу в кабинет доктора Далримпла, который славится на весь Лондон уникальным методом лечения "истерии" - женского перевозбуждения - с помощью интимного массажа. Популярность "ручного" метода Далримпла растет с астрономической скоростью, и справляться с наплывом страждущих пациенток становится все сложнее.
С помощью своего друга Эдмунда молодой и прогрессивный врач находит изящное решение проблемы: приятели изобретают элегантный электрический приборчик, который вполне может заменить золотые руки мистера Далрима. Известие о чудо-изобретении мгновенно распространяется среди лондонских дам...
Тем временем Мортимер влюбляется в Шарлотту, самую красивую, свободолюбивую и яркую дочь своего работодателя.
|17 ноября 2011
|Россия
|Каравелла-DDC
|1 июня 2012
|Австрия
|17 ноября 2011
|Беларусь
|6 июня 2011
|Великобритания
|22 декабря 2011
|Германия
|26 июля 2012
|Греция
|1 декабря 2011
|Дания
|24 февраля 2012
|Италия
|17 ноября 2011
|Казахстан
|6 июня 2011
|Нидерланды
|12
|18 мая 2012
|США
|17 ноября 2011
|Украина
|16 декабря 2011
|Финляндия
|14 декабря 2011
|Франция
|25 ноября 2011
|Швеция
|24 февраля 2012
|Эстония
|23 августа 2012
|Южная Корея
|19
В фильме утверждается, что Granville Electric был первым механическим вибратором. Хотя он и стал пионером в использовании электричества в вибраторах, модели с ручным приводом существовали до появления Granville Electric.