Викторианская Англия, 1880 год. Выпускник медицинской школы Мортимер Грэнвиль устраивается на работу в кабинет доктора Далримпла, который славится на весь Лондон уникальным методом лечения "истерии" - женского перевозбуждения - с помощью интимного массажа. Популярность "ручного" метода Далримпла растет с астрономической скоростью, и справляться с наплывом страждущих пациенток становится все сложнее.

С помощью своего друга Эдмунда молодой и прогрессивный врач находит изящное решение проблемы: приятели изобретают элегантный электрический приборчик, который вполне может заменить золотые руки мистера Далрима. Известие о чудо-изобретении мгновенно распространяется среди лондонских дам...

Тем временем Мортимер влюбляется в Шарлотту, самую красивую, свободолюбивую и яркую дочь своего работодателя.