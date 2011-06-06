Оповещения от Киноафиши
7.0 Рейтинг IMDb: 6.7
Без истерики!

Без истерики!

Hysteria 18+
О фильме

Викторианская Англия, 1880 год. Выпускник медицинской школы Мортимер Грэнвиль устраивается на работу в кабинет доктора Далримпла, который славится на весь Лондон уникальным методом лечения "истерии" - женского перевозбуждения - с помощью интимного массажа. Популярность "ручного" метода Далримпла растет с астрономической скоростью, и справляться с наплывом страждущих пациенток становится все сложнее.

С помощью своего друга Эдмунда молодой и прогрессивный врач находит изящное решение проблемы: приятели изобретают элегантный электрический приборчик, который вполне может заменить золотые руки мистера Далрима. Известие о чудо-изобретении мгновенно распространяется среди лондонских дам...

Тем временем Мортимер влюбляется в Шарлотту, самую красивую, свободолюбивую и яркую дочь своего работодателя.

Без истерики! - дублированный отрывок 1
Без истерики!  дублированный отрывок 1
Страна Германия / Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 6 июня 2011
Премьера в мире 6 июня 2011
Дата выхода
17 ноября 2011 Россия Каравелла-DDC
1 июня 2012 Австрия
17 ноября 2011 Беларусь
6 июня 2011 Великобритания
22 декабря 2011 Германия
26 июля 2012 Греция
1 декабря 2011 Дания
24 февраля 2012 Италия
17 ноября 2011 Казахстан
6 июня 2011 Нидерланды 12
18 мая 2012 США
17 ноября 2011 Украина
16 декабря 2011 Финляндия
14 декабря 2011 Франция
25 ноября 2011 Швеция
24 февраля 2012 Эстония
23 августа 2012 Южная Корея 19
MPAA R
Сборы в мире $9 584 256
Производство Informant Media, Forthcoming Productions, Beachfront Films
Другие названия
Hysteria, Histeria, Histeria, la historia de un deseo, Boas Vibrações, Histèria, Histeria - Romantyczna historia wibratora, Histeria: La historia del deseo, Histerija: Tajna ženskog orgazma, Hisztéria, Hystéria, In guten Händen - Oder die Geschichte der Erfindung des Vibrators, Isterie, La petite histoire du plaisir, Mano didysis O!, Mans lielais O!, Máy Tình, Minu suur O!, Mutlu Et Beni, Oh My God!, Tocando el placer, Vrtěti ženou, Η μηχανή της χαράς, Без истерики!, Дорослi iграшки, Дорослі іграшки, ИстерияHisteria, la historia de un deseo, ヒステリア, 歇斯底里, 震動性世紀
Режиссер
Таня Уэкслер
Таня Уэкслер
В ролях
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Хью Дэнси
Хью Дэнси
Джемма Джонс
Джемма Джонс
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
18 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Киноляпы

В фильме утверждается, что Granville Electric был первым механическим вибратором. Хотя он и стал пионером в использовании электричества в вибраторах, модели с ручным приводом существовали до появления Granville Electric.

Цитаты
Edmund St. John-Smythe [мозговой штурм] Рубби-Набби.
Mortimer Granville Вибраториум.
Edmund St. John-Smythe Джиггли-Виггли?
Mortimer Granville Пароксизматор.
Edmund St. John-Smythe О, Ученик Волшебника.
Mortimer Granville Экзайтейтор?
Edmund St. John-Smythe Мистер Воббли.
Mortimer Granville Ой, да ладно.
Edmund St. John-Smythe А как насчёт Сквизера?
Без истерики! - дублированный отрывок 1
Без истерики! Дублированный отрывок 1
Без истерики! - дублированный тв ролик 1
Без истерики! Дублированный тв ролик 1
Кадры из фильма
