Паша Раевский — лейтенант милиции — развелся с женой и переехал в коммунальную квартиру. Его соседями по коммуналке оказались стриптизерша Вика и недавно вернувшийся после очередной отсидки Виктор. Поначалу отношения соседей складывались почти враждебно. Но случается так, что подруга Вики Ирина становится свидетельницей убийства крупного криминального авторитета Андрона. И в панике приезжает к Вике. Туда же за ней приезжают бандиты.



Девушек спасает неожиданно вернувшийся домой Виктор. Он убивает одного из бандитов и вместе с девушками пускается в бега. У беглецов нет другого выхода, кроме как обратиться за помощью к своему соседу Паше. В итоге все жители коммунальной квартиры оказываются втянуты в бандитские разборки. По одиночке им не справиться, и они вынуждены держаться друг друга.