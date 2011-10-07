Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Коммуналка
1 постер
Киноафиша Фильмы Коммуналка

Коммуналка

Kommunalka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Паша Раевский — лейтенант милиции — развелся с женой и переехал в коммунальную квартиру. Его соседями по коммуналке оказались стриптизерша Вика и недавно вернувшийся после очередной отсидки Виктор. Поначалу отношения соседей складывались почти враждебно. Но случается так, что подруга Вики Ирина становится свидетельницей убийства крупного криминального авторитета Андрона. И в панике приезжает к Вике. Туда же за ней приезжают бандиты.

Девушек спасает неожиданно вернувшийся домой Виктор. Он убивает одного из бандитов и вместе с девушками пускается в бега. У беглецов нет другого выхода, кроме как обратиться за помощью к своему соседу Паше. В итоге все жители коммунальной квартиры оказываются втянуты в бандитские разборки. По одиночке им не справиться, и они вынуждены держаться друг друга.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 7 октября 2011
Дата выхода
7 октября 2011 Россия 16+
7 октября 2011 Казахстан
7 октября 2011 Украина
Производство Триикс Медиа
Другие названия
Kommunalka, Коммуналка
Режиссер
Максим Бриус
Максим Бриус
В ролях
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Алексей Осипов
Дарья Чернявская
Антон Пулит
Алексей Федькин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Коммуналка
Московские тайны. Проклятие Мастера 4.8
Московские тайны. Проклятие Мастера (2019)
Московские тайны. Гостья из прошлого 4.1
Московские тайны. Гостья из прошлого (2018)
Шугалей 2 5.4
Шугалей 2 (2020)

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше