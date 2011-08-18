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Киноафиша Фильмы За тобой

За тобой

Za toboy 18+
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О фильме

После трагической гибели родителей 20-летняя Кира посвятила все свое время уходу за младшим братом. Из-за сильного стресса мальчик потерял способность передвигаться самостоятельно, а также полностью замкнулся в себе. Вернувшись однажды домой, Кира обнаружила, что брат заперся в квартире. Опасаясь худшего, девушка бросилась на поиски запасных ключей. По дороге она замечает на проезжей части маленькую девочку, которая вот-вот попадет под колеса грузовика. Перед героиней встает дилемма: спасти ребенка и погибнуть или пройти мимо и успеть на помощь брату? Чтобы принять решение, у нее есть всего несколько секунд…

  • “За тобой” - дебютная работа режиссера и сценариста Татьяны Ивашкиной. 
  • По словам Татьяны Ивашкиной, местом действия мог быть любой город - в сценарии нет четкого указания локации. Однако когда съемочная группа оказалась в Минске, стало понятно, что это то, что нужно. 
  • На Международном кинофестивале студенческих и дебютных фильмов “Бастау”, который проводится в Алма-Ате, картина завоевала сразу две награды. Татьяна Ивашкина получила специальный приз, а Светлана Ходченкова (Кира) была признана лучшей актрисой. 
  • Изначально предполагалось, что брат Киры будет значительно младше по возрасту. Но после того, как на роль утвердили 10-летнего Максима Колесникова, в сценарий внесли правки.

Воспитывающая в одиночку младшего брата-инвалида двадцатилетняя Кира однажды оказывается перед выбором: спасти жизнь чужого человека или уберечь свою. На принятие решения ей отведено лишь мгновение. И за это время девушка успевает совершить долгое путешествие по иллюзорным мирам своих фантазий и воспоминаний. Что ждет ее в конце пути? Освобождение? Надежда? Чья-то смерть?

За тобой - трейлер
За тобой  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 18 августа 2011
Дата выхода
18 августа 2011 Россия Легкие люди 16+
18 августа 2011 Беларусь
18 августа 2011 Казахстан
18 августа 2011 Украина
Производство Лёгкие Люди
Другие названия
Za toboy, За тобой
Режиссер
Татьяна Ивашкина
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Максим Колесников
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
ЭТОТ ФИЛЬМ "ЗА ТОБОЙ"- лично у меня вызвал бурю настоящих эмоции!На протяжении всего ФИЛЬМА,находился в постоянном напряжении, так и не… Читать дальше…
Fibi 2 апреля 2015, 12:51
Смотрится просто потрясающе! Была на до премьерном показе 2 мес. назад. Фильм глубокий,заставляющий задуматься. Светлана Ходченкова великолепна.Режиссеру браво.
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