После трагической гибели родителей 20-летняя Кира посвятила все свое время уходу за младшим братом. Из-за сильного стресса мальчик потерял способность передвигаться самостоятельно, а также полностью замкнулся в себе. Вернувшись однажды домой, Кира обнаружила, что брат заперся в квартире. Опасаясь худшего, девушка бросилась на поиски запасных ключей. По дороге она замечает на проезжей части маленькую девочку, которая вот-вот попадет под колеса грузовика. Перед героиней встает дилемма: спасти ребенка и погибнуть или пройти мимо и успеть на помощь брату? Чтобы принять решение, у нее есть всего несколько секунд…