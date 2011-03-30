Исходный код, 2011

Придя в себя, капитан ВВС Колтер Стивенс понимает, что оказался в теле неизвестного человека, следующего на поезде в Чикаго и погибшего в результате чудовищного взрыва. Самому Стивенсу предстоит сыграть ключевую роль в имитации катастрофы и пережить собственную смерть множество раз, чтобы выяснить, кто является виновником теракта.
Пилот американской армии Колтер приходит в сознание в теле пригородного жителя Шона Фентресса, следующего на электричке в Нью-Йорк. Всего семнадцать минут отделяют его от момента, когда террористический акт уничтожит поезд и всех его пассажиров, а после Колтер вновь очнется в теле Фентресса на очередные семнадцать минут.
Штука (или шутка) в том, что реальности разные. В одной, нашей, все погибли, ничего… Читать дальше…