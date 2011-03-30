Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Исходный код Исходный код
Киноафиша Фильмы Исходный код
Source Code

Исходный код, 2011

2011 / США / Франция
8.1 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Придя в себя, капитан ВВС Колтер Стивенс понимает, что оказался в теле неизвестного человека, следующего на поезде в Чикаго и погибшего в результате чудовищного взрыва. Самому Стивенсу предстоит сыграть ключевую роль в имитации катастрофы и пережить собственную смерть множество раз, чтобы выяснить, кто является виновником теракта.

  • Джейк Джилленхол присоединился к проекту раньше Дункана Джонса. Именно Джилленхол после просмотра фильма “Луна 2112” (2009) предложил продюсерам кандидатуру Джонса в качестве возможного режиссера. Песня “The One and Only” на рингтоне у Кристины как раз является отсылкой к “Луне 2112”, в котором та же композиция установлена в качестве будильника у Сэма.
  • Несмотря на то, что по сюжету действие происходит в Чикаго, большая часть фильма снималась на студии в Монреале, Канада.
  • Во время съемок сцен с поездом Джейк Джилленхол носил специальный наушник, в котором музыка каждый раз включалась по усмотрению режиссера. Такой прием помогал герою Джилленхола выглядеть более дезориентированным, когда это было необходимо.
  • На главную роль в фильме претендовал Тофер Грейс.
  • Изначально на роль Кристины была утверждена Линдси Лохан, но из-за проблем актрисы с законом пришлось провести повторный кастинг, и в итоге роль отошла Мишель Монахан.

Пилот американской армии Колтер приходит в сознание в теле пригородного жителя Шона Фентресса, следующего на электричке в Нью-Йорк. Всего семнадцать минут отделяют его от момента, когда террористический акт уничтожит поезд и всех его пассажиров, а после Колтер вновь очнется в теле Фентресса на очередные семнадцать минут.

8.1 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 31 марта 2011
Премьера онлайн 25 июля 2015
Премьера в мире 30 марта 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дункан Джонс
Дункан Джонс
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Вера Фармига
Вера Фармига
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Расселл Питерс
Расселл Питерс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Преступник
Преступник (2016)
6.611111
Матрица времени
Матрица времени (2016)
7.4615383
З.К.
З.К. (2018)
6.2
Небо и земля
Небо и земля (2011)
6.2
Весь день и ночь
Весь день и ночь (2020)
5.8
Жутко громко и запредельно близко
Жутко громко и запредельно близко (2012)
6.9
Неизбежное поражение Мистера и Пита
Неизбежное поражение Мистера и Пита (2013)
7.5
Щегол
Щегол (2019)
7.404762
Дикая жизнь
Дикая жизнь (2018)
6.7272725
Монстр
Монстр (2018)
5.4
Святая Джуди
Святая Джуди (2018)
6.3
Сильнее
Сильнее (2017)
6.928571
Фильм находится в подборках
Фильмы про путешествия во времени Фильмы про путешествия во времени
Фильмы про железную дорогу Фильмы про железную дорогу
Фильмы, похожие на «Довод» Фильмы, похожие на «Довод»
Фильмы о путешествиях во времени Фильмы о путешествиях во времени
Фантастические боевики Фантастические боевики
Постер фильма Исходный код 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Исходный код смотреть онлайн

Исходный код

Похожие фильмы онлайн

Матрица времени
 
Преступник
 
З.К.
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Едва лишь заприметив какого-нибудь успешного иноплеменника, прославившегося у себя на родине и за ее пределами, Голливуд немедля начинает переманивать его на свои угодья, а переманив – пропускает через классическую мясорубку, где не похожие друг на друга личности превращаются в стандартизированный рабочий фарш, пригодный для четкого и бесперебойного извлечения прибыли. Не раствориться в этом прокрустовом кухонном комбайне удается лишь единицам вроде Питера Уира, остальные тотально…
Читать
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Jonny_Hohol от 03/04/2011 - 12:15:24

Штука (или шутка) в том, что реальности разные. В одной, нашей, все погибли, ничего… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 04/04/2011 - 08:38:58):Да, что-то перемудрили с сущностью этого исходного кода, я ничего не поняла! Что это за 8 минут, откуда… Читать дальше…
Отзывы Написать
98 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Исходный код
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
промо-ролик о технологии Исходного Кода
Промо-ролик о технологии Исходного Кода
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши