Меланхолия, 2010

В ночь своей собственной свадьбы Жюстин изо всех сил пытается побороть свою депрессию, хотя это должен быть самый счастливый день в ее жизни. Это весьма богатая и экстравагантная церемония, которую оплатили ее сестра с мужем, которые стараются держать невесту и всех гостей в презентабельном состоянии. Внезапно герои узнают, что Голубая планета Меланхолия с огромной скоростью мчится к Земле. Клэр, сестра Жюстин, изо всех сил пытается сохранить самообладание и смириться с неминуемой гибелью, а Жюстин, напротив, впадает в странную экзальтацию…