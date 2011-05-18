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Меланхолия Меланхолия
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Melancholia

Меланхолия, 2010

2010 / Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В ночь своей собственной свадьбы Жюстин изо всех сил пытается побороть свою депрессию, хотя это должен быть самый счастливый день в ее жизни. Это весьма богатая и экстравагантная церемония, которую оплатили ее сестра с мужем, которые стараются держать невесту и всех гостей в презентабельном состоянии. Внезапно герои узнают, что Голубая планета Меланхолия с огромной скоростью мчится к Земле. Клэр, сестра Жюстин, изо всех сил пытается сохранить самообладание и смириться с неминуемой гибелью, а Жюстин, напротив, впадает в странную экзальтацию… 

  • Образ Жюстин в исполнении Кирстен Данст, плывущей по течению реки со свадебным букетом, был вдохновлен картиной Джона Эверетта Милле «Офелия». В прологе представлена картина Питера Брейгеля «Охотники на снегу». Другая картина Брейгеля, «Страна Кокань», воплощена в рекламе, над которой работает Жюстин. 
  • Сценарист и режиссер фильма Ларс фон Триер признался, что написал сценарий под сильным воздействием алкоголя и наркотиков, а после лечился от тяжелой депрессии. 
  • За первые десять минут фильма герои не произносят ни одного слова. 
  • Слова Жюстин об одиночестве и зле Земли, которая вот-вот будет разрушена, относится к Бытию, глава 6:13. Этим и объясняется движения Меланхолии к Земле.

Свадебная вечеринка оборачивается катастрофой вселенского масштаба: обнаруживается, что на Землю надвигается планета под названием Меланхолия. С каждым часом она все ближе, и шансов на выживание у человечества все меньше…

7.4 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 7 июля 2011
Премьера в мире 18 мая 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
В ролях
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Удо Кир
Удо Кир
Все актеры и съемочная группа
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Меланхолия
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К Земле на большой скорости приближается загадочная планета Меланхолия, и через несколько дней должно произойти неизбежное. За это время Жюстин (роль исполнила Кирстен Данст) успевает выйти замуж и расстаться с супругом. Девушкой завладевает странная тоска, которая перерастает в настоящую депрессию. Ее старшая сестра Клэр (Шарлотта Генсбур) ухаживает за Жюстин и одновременно испытывает жуткий страх, ожидая столкновения… Вопрос, состоится ли апокалипсис, Триер снимает еще в самом…
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
человек гнет свою линию...последовательно и неуклонно...при этом еще и развиваться умудряется...например от голых декораций и минимализма в Догвилле… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Трудное кино.
Во-первых, сразу в нос суют Брейгеля, его "Охотников на снегу".
Ясно, значит, символизм. Значит, каждый кадр в рамочку и… Читать дальше…
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