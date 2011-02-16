Неизвестный, 2011

Придя в себя после кратковременной комы, главный герой фильма пытается восстановить свою память и вспомнить, кто он такой. Вскоре он узнает, что его имя Мартин Харрис, что он доктор и состоит в браке. Но выясняется, что под его именем уже живет другой человек, а его жена почему-то отказывается признавать в Харрисе мужа. Когда на доктора совершают покушение, он понимает, что дело нечисто и начинает разбираться в этой странной ситуации.