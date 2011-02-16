Неизвестный, 2011

Придя в себя после кратковременной комы, главный герой фильма пытается восстановить свою память и вспомнить, кто он такой. Вскоре он узнает, что его имя Мартин Харрис, что он доктор и состоит в браке. Но выясняется, что под его именем уже живет другой человек, а его жена почему-то отказывается признавать в Харрисе мужа. Когда на доктора совершают покушение, он понимает, что дело нечисто и начинает разбираться в этой странной ситуации.
Доктор Мартин Харрис приходит в сознание после автомобильной аварии в Берлине и обнаруживает, что его жена не узнает его, а другой мужчина присвоил себе его личность. Игнорируемый неверящими ему властями и преследуемый таинственными убийцами, измученный и вынужденный скрываться, он оказывается в одиночестве. Неожиданно на помощь ему приходит случайная союзница, и Мартин с головой погружается в водоворот смертоносной загадки, которая поставит под сомнение состояние его рассудка, идентификацию его личности и то, насколько далеко готов он зайти, чтобы выяснить правду.
А когда главгерой начал бодро отпинываться и отмахиваться от… Читать дальше…