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Неизвестный, 2011

2011 / США
7.8 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Придя в себя после кратковременной комы, главный герой фильма пытается восстановить свою память и вспомнить, кто он такой. Вскоре он узнает, что его имя Мартин Харрис, что он доктор и состоит в браке. Но выясняется, что под его именем уже живет другой человек, а его жена почему-то отказывается признавать в Харрисе мужа. Когда на доктора совершают покушение, он понимает, что дело нечисто и начинает разбираться в этой странной ситуации. 

  • Оливье Шнайдер, актер, сыгравший Смита (убийцу в очках), также был постановщиком трюков в этом фильме. Он также ставил трюки в фильме “Заложница”, где главную роль также сыграл Лиам Нисон. 
  • Съемки в Берлине оказались очень сложными, поскольку в городе была самая холодная зима за последние 20 лет. 
  • Согласно паспорту, Мартин Харрис родился 7 июня. День рождения Лиама Нисона – 7 июня. 
  • В дальнейшем Лиам Нисон и Жауме-Кольет Серра продолжат сотрудничество в фильмах “Воздушный маршал”, “Ночной беглец” и “Пассажир”. 
  • Рабочее название фильма – “Неизвестный белый мужчина”. 
  • Фильм снят по мотивам романа Дидье Ван Ковеларта “Вне себя”.
  • Одной из причин, по которой Дайан Крюгер согласилась сыграть в фильме, стала возможность поработать с Лиамом Нисоном, которого актриса считает одним из самых талантливых артистов нашего времени.

Доктор Мартин Харрис приходит в сознание после автомобильной аварии в Берлине и обнаруживает, что его жена не узнает его, а другой мужчина присвоил себе его личность. Игнорируемый неверящими ему властями и преследуемый таинственными убийцами, измученный и вынужденный скрываться, он оказывается в одиночестве. Неожиданно на помощь ему приходит случайная союзница, и Мартин с головой погружается в водоворот смертоносной загадки, которая поставит под сомнение состояние его рассудка, идентификацию его личности и то, насколько далеко готов он зайти, чтобы выяснить правду.

7.8 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 17 февраля 2011
Премьера в мире 16 февраля 2011
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Хауме Кольет-Серра
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Дженьюэри Джонс
Дженьюэри Джонс
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Карл Маркович
Карл Маркович
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неизвестный 7 постеров
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Идея о том, как может нравственно похорошеть человек, когда нечаянно, но крепко стукнется головой обо что-нибудь тяжелое, не нова, как, впрочем, и все идеи, зато вполне себе симпатична. Майк Николс, например, проделал соответствующий эксперимент двадцать лет назад в жанре семейной драмы («Кое-что о Генри»), а Вольфганг Петерсен в ту же самую пору – в жанре любовного детектива («Разбившийся» («Вдребезги»)). Хайме Коллет-Серра помещает сюжет с…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Нисон на ботаника не тянет ни разу, так что подвох невозможно не почуять сразу.
А когда главгерой начал бодро отпинываться и отмахиваться от… Читать дальше…
zamutim 2 апреля 2015, 12:51
Фильм стоит посмотреть. Да, экшена маловато, хотелось увидеть бы эту историю более запутанной, ну а в целом сюжет интересный.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Выходи со мной играть: 8 фильмов, где герои втянуты в безумную историю Многие из этих картин заставят вас сомневаться в окружающей действительности, другие заинтригуют, а некоторые просто повеселят.  
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10 мая 2021 19:01
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