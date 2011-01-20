Любовная история двух иранских старшеклассниц — богатой Атафех и осиротевшей Мирин. 16-летним девочкам, обнаружившим свои сексуальные желания, приходится противиться всяческим запретам и угнетениям, которые накладывает на женщин культура их страны. Тогда влюбленные героини уходят в невидимую для остального мира сторону иранской молодежной культуры, наполненную наркотиками, сексом и протестом. Чтобы продолжать любить, несмотря на обстоятельства.
|3 апреля 2011
|Россия
|16+
|25 мая 2012
|Австрия
|26 августа 2011
|Дания
|15
|3 апреля 2011
|Казахстан
|26 августа 2011
|США
|3 апреля 2011
|Украина
|8 февраля 2012
|Франция