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Постер фильма Обстоятельство
5.9
Киноафиша Фильмы Обстоятельство
5.9

Обстоятельство

, 2011
Circumstance
США, Франция, Иран / драма / 18+
Постер фильма Обстоятельство
5.9

О фильме

Любовная история двух иранских старшеклассниц — богатой Атафех и осиротевшей Мирин. 16-летним девочкам, обнаружившим свои сексуальные желания, приходится противиться всяческим запретам и угнетениям, которые накладывает на женщин культура их страны. Тогда влюбленные героини уходят в невидимую для остального мира сторону иранской молодежной культуры, наполненную наркотиками, сексом и протестом. Чтобы продолжать любить, несмотря на обстоятельства.

В ролях

Никол Бушери
Atafeh Hakimi
Реза Сиксо Сафаи
Mehran Hakimi
Сара Каземи
Shireen Arshadi
Soheil Parsa
Firouz Hakimi
Насрин Пакхо
Azar Hakimi
Amir Barghashi
Mohammed Mehdi
Fariborz Daftari
Shireen's Uncle
Кеон Мохаджери
Joey
Sina Amedson
Hossein
Amir Hossein Soleimani
Payam
Режиссер Мэриам Кешаварц
Сценарист Мэриам Кешаварц
Композитор Джинджгер Шанкар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция / Иран
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 20 января 2011
Дата выхода
3 апреля 2011 Россия 16+
25 мая 2012 Австрия
26 августа 2011 Дания 15
3 апреля 2011 Казахстан
26 августа 2011 США
3 апреля 2011 Украина
8 февраля 2012 Франция
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $555 511
Производство Marakesh Films, A Space Between, Bago Pictures
Другие названия
Circumstance, En secret, Circunstância, Förbjuden kärlek, Forbudt kærlighed, Körülmény, Koşul, Sharayet - Eine Liebe in Teheran, Обстоятельство, 서컴스탠스, アタフェの選択, Sharayet, شرایط

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

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