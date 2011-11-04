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6.3
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Фильмы
Новобрачные
6.3
Новобрачные
, 2011
Newlyweds
США / мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
6.3
В ролях
Эдвард Бернс
Buzzy
Кэйтлин Фицджералд
Katie
Макс Бейкер
Max
Керри Бише
Linda
Дара Коулмэн
Dara
Марша Дитлайн
Marsha
Johnny Solo
Miles
Даниэлла Пинеда
Vanessa
Режиссер
Эдвард Бернс
Сценарист
Эдвард Бернс
Композитор
P.T. Walkley
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2011
Премьера в мире
4 ноября 2011
Дата выхода
4 ноября 2011
Россия
12+
4 ноября 2011
Казахстан
26 декабря 2011
США
4 ноября 2011
Украина
Бюджет
$9 000
Сборы в мире
$5 000
Производство
Marlboro Road Gang Productions
Другие названия
Newlyweds, Vợ Chồng Son, Новобрачные
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
12
голосов
6.3
IMDb
Кадры из фильма
Цитаты
Buzzy
Да, Дара — неплохой парень, он просто... актер.
Отзывы о фильме
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