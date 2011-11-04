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Постер фильма Новобрачные
6.3
Киноафиша Фильмы Новобрачные
6.3

Новобрачные

, 2011
Newlyweds
США / мелодрама / 18+
Постер фильма Новобрачные
6.3

В ролях

Эдвард Бернс
Эдвард Бернс
Buzzy
Кэйтлин Фицджералд
Кэйтлин Фицджералд
Katie
Макс Бейкер
Max
Керри Бише
Керри Бише
Linda
Дара Коулмэн
Dara
Марша Дитлайн
Марша Дитлайн
Marsha
Johnny Solo
Miles
Даниэлла Пинеда
Даниэлла Пинеда
Vanessa
Режиссер Эдвард Бернс
Сценарист Эдвард Бернс
Композитор P.T. Walkley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 4 ноября 2011
Дата выхода
4 ноября 2011 Россия 12+
4 ноября 2011 Казахстан
26 декабря 2011 США
4 ноября 2011 Украина
Бюджет $9 000
Сборы в мире $5 000
Производство Marlboro Road Gang Productions
Другие названия
Newlyweds, Vợ Chồng Son, Новобрачные

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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