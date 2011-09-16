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Соломенные псы Соломенные псы
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Straw Dogs

Соломенные псы, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сценарист Дэвид Самнер покидает шумный Лос-Анджелес – для работы над очередным проектом ему необходимо уединение и первозданная тишина вокруг. Жена Дэвида, Эми, родом из небольшого американского городка, поэтому после недолгих раздумий супружеская пара отправляется в глубинку. Однако местные жители встречают приезжих не слишком-то дружелюбно. Дэвид надеется, что назревающий конфликт со здешними парнями не зайдет далеко, но его надежды тают с каждым днем. Масла в огонь подливает Эми – она хочет, чтобы ее покладистый супруг наконец нашел в себе силы разобраться с обидчиками по-мужски. И день, когда Дэвиду приходится встать на защиту жены и самого себя, наступает…

  • Фильм Рода Лури является ремейком одноименной картины 1971 года. В основе сценария лежит роман “Осада фермы Тренчера” британского писателя Гордона Уильямса. 
  • “Соломенные псы” – второй фильм, в котором снимаются вместе Джеймс Марсден (Дэвид) и Кейт Босворт (Эми). В 2006 году актеры сыграли в “Возвращении Супермена”.
  • Александр Скарсгард (Чарли Веннер) и Билли Лаш (Крис) ранее вместе снимались в мини-сериале “Поколение убийц” (2006).
  • Съемки фильма проходили в таких городах штата Луизиана, как Боссье-Сити, Вивиан, Китчи, Шривпорт.

Лос-анджелесский журналист вместе с женой переезжает на Юг, где и без того трещащий по швам брак становится причиной форменной катастрофы: селяне третируют новичков, провоцируя насилие.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 10 ноября 2011
Премьера в мире 16 сентября 2011
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Род Лури
Род Лури
В ролях
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Соломенные псы 9 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Только из кино!
Цитата (Serene, 10/11/2011 - 19:52:53):онфликты нарастают постепенно и неумолимо
Не сказал бы что так быстро начинается!!! Минут… Читать дальше…
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Интересно, каким получится ремейк на «Соломенных псов» с Хоффманом 1971 г. Вместо Хоффмана будет Марсден, его жену будет играть Босворт, а… Читать дальше…
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