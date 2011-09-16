Соломенные псы, 2011

Сценарист Дэвид Самнер покидает шумный Лос-Анджелес – для работы над очередным проектом ему необходимо уединение и первозданная тишина вокруг. Жена Дэвида, Эми, родом из небольшого американского городка, поэтому после недолгих раздумий супружеская пара отправляется в глубинку. Однако местные жители встречают приезжих не слишком-то дружелюбно. Дэвид надеется, что назревающий конфликт со здешними парнями не зайдет далеко, но его надежды тают с каждым днем. Масла в огонь подливает Эми – она хочет, чтобы ее покладистый супруг наконец нашел в себе силы разобраться с обидчиками по-мужски. И день, когда Дэвиду приходится встать на защиту жены и самого себя, наступает…