Груз

, 2010
Cargo
США / драма / 18+
О фильме

Начинающая фотомодель Наташа приезжает в Мексику, откуда американские продюсеры пообещали переправить ее в Америку и позаботиться о ее карьере. Но мечты Наташи и десятков таких же, как она, девушек, разбиваются о суровую реальность. 

Легковерные россиянки попадают в лапы организованной преступной группировки, которая занимается поставкой рабочей силы для подпольных борделей Америки. Наташа отправляется в Штаты, но не как модель, а как груз. Во время этого путешествия поневоле ей предстоит познакомиться и близко сойтись с суровым водителем грузовика Саидом, который перевозит живой груз уже не первый год. Трехдневное путешествие в корне меняет жизни Наташи и Саида и в одночасье разрушает планы секс- траффикеров.

В ролях

Саид Бадрия
Филип Уиллингэм
Вон Голанд
Миша Кузнецов
Natasha Rinis
Рауль Торрес
Режиссер Ян Визинберг
Сценарист Ян Визинберг, Lee Mosa-Peterkin
Композитор Майкл Уэйлен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 15 октября 2011
Дата выхода
15 октября 2011 Россия 16+
17 октября 2011 Германия
15 октября 2011 Казахстан
21 октября 2011 Канада
17 октября 2011 Румыния 18
21 октября 2011 США
15 октября 2011 Украина
MPAA R
Производство Chameleon Entertainment, Persona Films
Другие названия
Cargo, Human Cargo, Груз

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb

