Страна США

Продолжительность 1 час 45 минут

Год выпуска 2011

Премьера в мире 20 января 2011

MPAA PG

Бюджет $4 000 000

Сборы в мире $342 202

Производство Essential Pictures, Mr. Tamborine Man

Другие названия

The Music Never Stopped, A Música Nunca Acabou, A Música Nunca Parou, A zene tovább szól, Glasba je ostala, I mousiki den stamata pote, La musica che non ti ho detto, La música nunca dejó de sonar, La Música Nunca Paró, La música nunca se detuvo, Mr. Tamburine Man, Muusika ei lõppenud kunagi, Muzyka jest wieczna, The Last Hippie, Untitled Oliver Sacks Project, Η μουσική δεν σταματά ποτέ, Музыка продолжала играть, 最後的嬉皮