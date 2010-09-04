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The Debt

Расплата, 2010

2010 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма начинается в 1997 году, когда отставные секретные агенты Моссада Рэйчел Сингер и Стефана Голда получают шокирующие новости об их бывшем коллеге Дэвиде Переце. Все трое агентов десятилетиями почитались в своей стране из-за миссии, которую они взяли на себя еще в 1965 году, когда троица смогла выследить нацистского военного преступника Дитера Фогеля в Восточном Берлине. С большим риском и со значительными личными затратами миссия команды была выполнена, или, по крайней мере, так считали герои. Однако открывшиеся секреты заставляют их усомниться в том, где истина, а где ложь. Смогут ли они закончить дело? 

  • Хелен Миррен в роли Рэйчел требовалось говорить на русском языке, и хотя отец актрисы был российским дипломатом, она не говорила на этом языке в детстве. Однако реплики, которые она произносит в этом фильме, заучены фонетически, почти безупречно сформулированы и вполне заслуживают доверия как родная русская речь.
  • В основе персонажа доктора Фогеля лежал доктор Йозеф Менгеле, офицер СС и врач концентрационного лагеря Освенцим, который проводил с узниками чудовищные по своей жестокости эксперименты, один из которых описан в фильме. 
  • Перед началом съемок Джессика Честейн прошла четырехмесячный курс обучения крав-мага, израильского боевого искусства, используемого агентами МОССАД. 

В фильме рассказывается о трёх молодых агентах «Моссада» на секретном задании, которые в 1965 году похищают и убивают известного нацистского преступника. Тридцать лет спустя на Украине объявляется человек, обвинённый в нацизме, и одному из бывших агентов приходится вернуться к своей деятельности, чтобы докопаться до правды.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 14 июля 2011
Премьера в мире 4 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джон Мэдден
Джон Мэдден
В ролях
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Расплата 4 постера
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28 сентября 2021 13:58
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