Расплата, 2010

Действие фильма начинается в 1997 году, когда отставные секретные агенты Моссада Рэйчел Сингер и Стефана Голда получают шокирующие новости об их бывшем коллеге Дэвиде Переце. Все трое агентов десятилетиями почитались в своей стране из-за миссии, которую они взяли на себя еще в 1965 году, когда троица смогла выследить нацистского военного преступника Дитера Фогеля в Восточном Берлине. С большим риском и со значительными личными затратами миссия команды была выполнена, или, по крайней мере, так считали герои. Однако открывшиеся секреты заставляют их усомниться в том, где истина, а где ложь. Смогут ли они закончить дело?