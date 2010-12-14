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Железная хватка Железная хватка
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True Grit

Железная хватка, 2010

2010 / США
7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вестерн братьев Коэнов по мотивам одноименного романа Чарльза Портиса расскажет историю четырнадцатилетней Мэтти Росс, которая отправляется на поиски убийцы своего отца в компании стареющего маршала Рубена “Забияки” Когберна и техасского рейнджера ЛаБифа.

  • Для тринадцатилетней Хейли Стайнфелд роль Мэтти стала дебютом в большом кино.
  • Картина является ремейком вестерна с Джоном Уэйном “Настоящее мужество” (1969). По сюжету романа Портиса Рустеру Когберну около 40 лет, но и Джону Уэйну, и Джеффу Бриджесу на момент съемок в этой роли было за шестьдесят.
  • На главную женскую роль претендовало более 15 000 девушек в возрасте от 12 до 17 лет. Одним из преимуществ Хейли Стайнфелд на кастинге стало умение стрелять. Юная актриса брала уроки стрельбы у своего отца.
  • В костюме ЛаБифа можно заметить аксессуары, указывающие на Boston Red Sox – любимую бейсбольную команду Мэтта Дэймона.
  • Из-за закона о детском труде для сцен, съемки которых проходили в ночное время, вместо Стайнфелд привлекали дублершу.
  • Для поддержания аутентичной атмосферы братья Коэны приходили на съемочную площадку в ковбойских шляпах.
  • Чтобы легче воспроизводить дефект речи ЛаБифа, Мэтт Деймон особым образом складывал язык и закреплял его резинкой.

Сюжет рассказывает историю 14-летней девочки, стареющего судебного пристава Рустера Когберна и ещё одного законника. Вместе они идут по следам убийцы отца девочки, которые ведут во враждебную индейскую территорию.

7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 10 февраля 2011
Премьера в мире 14 декабря 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Итан Коэн
Итан Коэн
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Джош Бролин
Джош Бролин
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Железная хватка 9 постеров
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Железная хватка

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
523561 2 апреля 2015, 12:51
Согласен по всем пунктам с Андрей133)Для меня - один из лучших фильмов года.Коэны создают шедевры во всех жанрах, за которые они берутся.!)… Читать дальше…
523561 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 14/02/2011 - 17:40:10
Всё на любителя)

актерская игра у КОэнов лучше, чем в оригинальном фильме, это факт

и уже… Читать дальше…
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