Железная хватка, 2010

Вестерн братьев Коэнов по мотивам одноименного романа Чарльза Портиса расскажет историю четырнадцатилетней Мэтти Росс, которая отправляется на поиски убийцы своего отца в компании стареющего маршала Рубена “Забияки” Когберна и техасского рейнджера ЛаБифа.
Сюжет рассказывает историю 14-летней девочки, стареющего судебного пристава Рустера Когберна и ещё одного законника. Вместе они идут по следам убийцы отца девочки, которые ведут во враждебную индейскую территорию.
Всё на любителя)
актерская игра у КОэнов лучше, чем в оригинальном фильме, это факт
и уже… Читать дальше…