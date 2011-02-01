Россия, 2020 год. В стране торжествуют стабильность и процветание, найден уникальный вариант общественного устройства, гарантирующий справедливое распределение общественных благ.

Герои фильма принадлежат к элите страны. Они обеспечены, влиятельны и, казалось бы, счастливы. Но их молодость уходит, а любовь со временем потеряла былой накал. Они не могут с этим смириться и отправляются в горы Алтая, где по слухам есть заброшенный с советских времен астрофизический комплекс — накопитель космических частиц. Местные жители называют его проще — мишень. Тот, кто проводит в центре мишени какое-то время, вновь обретает молодость и остроту чувств.

В Москву герои возвращаются совсем другими, абсолютно счастливыми, людьми. Но вместе с чувством бесконечной свободы и силы, до предела обостряются черты характеров и скрытые страсти всех участников путешествия. Каждый из них оказывается один на один со своим взбунтовавшимся "я"...