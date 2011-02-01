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Киноафиша Фильмы Мишень

Мишень

Mishen 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Россия, 2020 год. В стране торжествуют стабильность и процветание, найден уникальный вариант общественного устройства, гарантирующий справедливое распределение общественных благ.

Герои фильма принадлежат к элите страны. Они обеспечены, влиятельны и, казалось бы, счастливы. Но их молодость уходит, а любовь со временем потеряла былой накал. Они не могут с этим смириться и отправляются в горы Алтая, где по слухам есть заброшенный с советских времен астрофизический комплекс — накопитель космических частиц. Местные жители называют его проще — мишень. Тот, кто проводит в центре мишени какое-то время, вновь обретает молодость и остроту чувств.

В Москву герои возвращаются совсем другими, абсолютно счастливыми, людьми. Но вместе с чувством бесконечной свободы и силы, до предела обостряются черты характеров и скрытые страсти всех участников путешествия. Каждый из них оказывается один на один со своим взбунтовавшимся "я"...

 

Мишень - трейлер
Мишень  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 1 февраля 2011
Дата выхода
30 июня 2011 Россия Интерсинема
30 июня 2011 Беларусь
30 июня 2011 Казахстан
30 июня 2011 Украина
Сборы в мире $73 153
Производство Ren Film
Другие названия
Mishen, Target, Cel, Meta, Target - Die Zone ewiger Jugend, Мишень
Режиссер
Александр Зельдович
Александр Зельдович
В ролях
Максим Суханов
Максим Суханов
Данила Козловский
Данила Козловский
Даниэла Стоянович
Даниэла Стоянович
Нина Лощинина
Нина Лощинина
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 17 голосов
5.6 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
metsgerhund 2 апреля 2015, 12:51
класс!
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Мишень - трейлер
Мишень Трейлер
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