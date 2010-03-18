Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не отпускай меня Не отпускай меня
Киноафиша Фильмы Не отпускай меня
Never Let Me Go

Не отпускай меня, 2010

2010 / Великобритания
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма развивается в антиутопической Великобритании. Главная героиня, Кэти, воспитывается в Хейшлеме - школе-интернате, подопечные которого занимаются спортом, творчеством в самых разных его проявлениях. Эти ребята никогда не видели своих родителей и ничего о них не знают. Жизнь Кэти и ее друзей - яркой Рут и замкнутого Томми - проходит в стенах школы, но что их ожидает после выпуска, неизвестно. Однажды героям открывается страшная правда: на самом деле они - клоны, их предназначение - быть донорами своих “оригинальных версий”. Однако осознание того, что у них практически нет собственного будущего, не мешает молодым людям влюбляться друг в друга, ссориться и мириться…

  • “Не отпускай меня” Кадзуо Исигуро - любимая книга Кэри Маллиган. Актриса с давним пор мечтала сыграть Кэти в экранизации романа, и, по ее собственному признанию, не могла смириться с мыслью, что эта роль может достаться кому-то другому.
  • Автор сценария Алекс Гарленд попросил у Кадзуо Исигуро права на экранизацию еще до того, как закончил читать роман.
  • Специально для фильма Кэри Маллиган на протяжении двух недель училась водить машину. Однако итоговый экзамен актриса не сдала, и сесть за руль ей позволили только на частной трассе, где в итоге и проходили съемки сцены.

Троица главных героев выросла в интернате и была лишена любого контакта с окружающим миром. Но со временем друзья узнают, что они на самом деле — клоны, выращиваемые для донорства органов.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 10 марта 2011
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 18 марта 2010
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Марк Романек
Марк Романек
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Элла Пернелл
Элла Пернелл
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Фото за час
Фото за час (2002)
6.8
Опасный метод
Опасный метод (2011)
7.1666665
Мейнстрим
Мейнстрим (2020)
5.6875
Она сказала
Она сказала (2022)
7.818182
Вдали от обезумевшей толпы
Вдали от обезумевшей толпы (2015)
7.2
Дыши ради нас
Дыши ради нас (2017)
7.071429
Ферма «Мадбаунд»
Ферма «Мадбаунд» (2017)
7.3636365
Молода и прекрасна
Молода и прекрасна (2013)
6.8333335
Репортер на краю света
Репортер на краю света (2016)
6.3
Всё прошло хорошо
Всё прошло хорошо (2021)
5.8125
Дикая жизнь
Дикая жизнь (2018)
6.7272725
Ханна
Ханна (2017)
5.9
Фильм находится в подборках
Фильмы с Кирой Найтли Фильмы с Кирой Найтли
Фильмы про школу Фильмы про школу
Постер фильма Не отпускай меня 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Не отпускай меня смотреть онлайн

Не отпускай меня
Смотрите в
за 1 ₽

Похожие фильмы онлайн

Фото за час
 
Вдали от обезумевшей толпы
 
Дыши ради нас
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Жаль потраченного времени.
Не устроило то, что являясь не клонами а людьми (как доказано в фильме) которые тоже чувствуют, переживают и любят,… Читать дальше…
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Фильм шикарный, цельный и выдержанный до конца.
Раздражает сама идея донорства. Деток надо создать, кормить, растить до зрелого возраста, следить,… Читать дальше…
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Не отпускай меня
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Канал FX запустил в производство сериал по роману Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» Проект уже обзавелся актерским составом.
Написать
26 октября 2022 13:51
Режиссер «Не отпускай меня» Марк Романек снимет триллер о семье, которую преследует злой дух Это первый за 11 лет полнометражный проект постановщика.
Написать
7 апреля 2021 13:33
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
отрывок 5
Отрывок 5
отрывок 4
Отрывок 4
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Шрамы Парижа
Шрамы Парижа
2022, Франция, криминал, драма, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Я иду искать. Королевская игра
Я иду искать. Королевская игра
2022, Великобритания, боевик
Related video
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Приложение киноафиши