Не отпускай меня, 2010

Действие фильма развивается в антиутопической Великобритании. Главная героиня, Кэти, воспитывается в Хейшлеме - школе-интернате, подопечные которого занимаются спортом, творчеством в самых разных его проявлениях. Эти ребята никогда не видели своих родителей и ничего о них не знают. Жизнь Кэти и ее друзей - яркой Рут и замкнутого Томми - проходит в стенах школы, но что их ожидает после выпуска, неизвестно. Однажды героям открывается страшная правда: на самом деле они - клоны, их предназначение - быть донорами своих “оригинальных версий”. Однако осознание того, что у них практически нет собственного будущего, не мешает молодым людям влюбляться друг в друга, ссориться и мириться…