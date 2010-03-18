Не отпускай меня, 2010

Действие фильма развивается в антиутопической Великобритании. Главная героиня, Кэти, воспитывается в Хейшлеме - школе-интернате, подопечные которого занимаются спортом, творчеством в самых разных его проявлениях. Эти ребята никогда не видели своих родителей и ничего о них не знают. Жизнь Кэти и ее друзей - яркой Рут и замкнутого Томми - проходит в стенах школы, но что их ожидает после выпуска, неизвестно. Однажды героям открывается страшная правда: на самом деле они - клоны, их предназначение - быть донорами своих “оригинальных версий”. Однако осознание того, что у них практически нет собственного будущего, не мешает молодым людям влюбляться друг в друга, ссориться и мириться…
Троица главных героев выросла в интернате и была лишена любого контакта с окружающим миром. Но со временем друзья узнают, что они на самом деле — клоны, выращиваемые для донорства органов.
Не устроило то, что являясь не клонами а людьми (как доказано в фильме) которые тоже чувствуют, переживают и любят,… Читать дальше…
Раздражает сама идея донорства. Деток надо создать, кормить, растить до зрелого возраста, следить,… Читать дальше…