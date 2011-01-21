Больше чем секс, 2011

Натали Портман заплатили за съемки в фильме в три раза меньше, чем Эштону Катчеру

Тема сексизма в последнее время остается одним из самых «горячих» поводов для обсуждения в Голливуде, и многие актрисы неоднократно жаловались на значительную разницу в гонорарах, которые за один и