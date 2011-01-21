Больше чем секс, 2011

Через 15 лет после их последней встречи в летнем лагере пути бывших возлюбленных Адама и Эммы снова пересекаются. Когда он обнаруживает, что его бывшая девушка живет с его отцом, он напивается, звонит каждой женщине из списка контактов своего мобильного телефона и в конечном итоге теряет сознание голым в ее гостиной. К этому времени она работает медицинским ординатором в Лос-Анджелесе, а он играет суслика в сериале в надежде стать писателем. Эмма оберегает свои эмоции, поэтому после короткой трапезы перед отъездом в больницу спрашивает Адама, хочет ли он свободных отношений только для секса, без романтики и осложнений, или ему нужно что-то большее. Что же герой выберет, и чем это обернется в итоге?
Романтическая комедия о том, как легко мужчины и женщины вступают в сексуальную связь, но как трудно им достичь эмоциональной близости. Главных героев связывают только сексуальные отношения, но со временем они понимают, что на смену физиологическим инстинктам приходит нечто большее.