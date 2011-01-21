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No Strings Attached

Больше чем секс, 2011

2011 / США
7.7 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Через 15 лет после их последней встречи в летнем лагере пути бывших возлюбленных Адама и Эммы снова пересекаются. Когда он обнаруживает, что его бывшая девушка живет с его отцом, он напивается, звонит каждой женщине из списка контактов своего мобильного телефона и в конечном итоге теряет сознание голым в ее гостиной. К этому времени она работает медицинским ординатором в Лос-Анджелесе, а он играет суслика в сериале в надежде стать писателем. Эмма оберегает свои эмоции, поэтому после короткой трапезы перед отъездом в больницу спрашивает Адама, хочет ли он свободных отношений только для секса, без романтики и осложнений, или ему нужно что-то большее. Что же герой выберет, и чем это обернется в итоге? 

  • Натали Портман изначально вошла в проект как продюсер, а не как актер. Она осталась исполнительным продюсером и после того, как получила роль Эммы. Фильм считается произведением продюсерской компании Портман Handsomecharlie Films.
  • Песня, исполненная отцом Адама на его день рождения, была написана и исполнена самим актером Кевином Клайном, который играет этого персонажа.
  • Позже Эштон Катчер признался в интервью, что не любил снимать сексуальные сценах с Натали Портман, потому что они занимают много времени и очень утомительны.

Романтическая комедия о том, как легко мужчины и женщины вступают в сексуальную связь, но как трудно им достичь эмоциональной близости. Главных героев связывают только сексуальные отношения, но со временем они понимают, что на смену физиологическим инстинктам приходит нечто большее.

7.7 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 3 марта 2011
Премьера онлайн 30 сентября 2016
Премьера в мире 21 января 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Айвэн Райтман
Айвэн Райтман
В ролях
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Натали Портман
Натали Портман
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Оливия Тирлби
Оливия Тирлби
Офелия Ловибонд
Офелия Ловибонд
Все актеры и съемочная группа
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Больше чем секс

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Если бы не Натали Портман и Кетчер, ни за что бы не пошла на этот фильм. Любят же они какие-то дурацкие названия. (Хотя да, любовь-морковь не… Читать дальше…
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Братцы! Если хотите сделать девушке какой-то намек, берите ее на этот фильм. Там тоже девушки хотят только секса а всего остального не хотят!!!!!!!!… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Натали Портман заплатили за съемки в фильме в три раза меньше, чем Эштону Катчеру Тема сексизма в последнее время остается одним из самых «горячих» поводов для обсуждения в Голливуде, и многие актрисы неоднократно жаловались на значительную разницу в гонорарах, которые за один и
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13 января 2017 13:18
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