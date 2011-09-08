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Два дня Два дня
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Два дня, 2011

2011 / Россия
7.8 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Действие фильма разворачивается в российской глубинке. Сотрудники музея, расположенного в усадьбе малоизвестного русского классика, с трепетом ожидают встречи со столичным чиновником. Они надеются, что гость из Москвы поможет с финансированием, ведь дела у дома-музея в последние годы идут ни шатко ни валко. Однако местные власти давно облюбовали земли, на которых стоит старинный дом, под элитный коттеджный поселок. Петр Сергеевич Дроздов должен сообщить сотрудникам музея о закрытии, но, оказавшись на месте и познакомившись со смотрительницей Марией Ильиничной, мужчина мало-помалу забывает об истинной цели своего визита…

  • “Два дня” - четвертая по счету режиссерская работа Авдотьи Смирновой, и, по сути, ее вторая полнометражная картина.   
  • Федор Бондарчук (Петр) и Ксения Раппопорт (Мария) ранее снимались вместе в историческом сериале Владимира Хотиненко “Гибель Империи” (2005). 
  • На российском национальном кинофестивале “Окно в Европу” фильм был отмечен призом “Золотая ладья”, а также получил пять номинаций на премию “Золотой Орел”.
  • В 1999 году Федор Бондарчук сыграл в фильме “Восемь с половиной долларов”, автором сценария к которому выступила Авдотья Смирнова.
     

Петр Дроздов, чиновник из Москвы приезжает в провинциальный музей полузабытого классика русской литературы. Губернатор области хочет отнять у музея земельные владения и построить на них новую резиденцию. Московский чиновник должен помочь этим планам, однако всё меняет встреча с Машей, молодым литературоведом, работающей в музее заместителем директора. Между Петром и Машей возникает серьёзное чувство, ради которого Петр готов полностью перевернуть свою жизнь.

7.8 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 8 сентября 2011
Премьера в мире 8 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Авдотья Смирнова
Авдотья Смирнова
В ролях
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Константин Шелестун
Константин Шелестун
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
фильм хороший, стильный, радует глаз. на нем отдыхаешь. он больше, правда, похож на сказку (персонаж Бондарчука этому особенно способствует, слишком… Читать дальше…
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Великолепный фильм, посмотрела сегодня его с большим удовольствием! Хотя в зале я была абсолютно одна, что меня поразило : от фильма я была в… Читать дальше…
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