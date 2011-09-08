Два дня, 2011

Действие фильма разворачивается в российской глубинке. Сотрудники музея, расположенного в усадьбе малоизвестного русского классика, с трепетом ожидают встречи со столичным чиновником. Они надеются, что гость из Москвы поможет с финансированием, ведь дела у дома-музея в последние годы идут ни шатко ни валко. Однако местные власти давно облюбовали земли, на которых стоит старинный дом, под элитный коттеджный поселок. Петр Сергеевич Дроздов должен сообщить сотрудникам музея о закрытии, но, оказавшись на месте и познакомившись со смотрительницей Марией Ильиничной, мужчина мало-помалу забывает об истинной цели своего визита…