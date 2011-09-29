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Тысяча поцелуев
A Thousand Kisses Deep
Тысяча поцелуев, 2010
2010 / США / Великобритания
Трейлер
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Рейтинг IMDb: 5.1
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Жанр:
триллер
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5.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2010
Премьера в России
29 сентября 2011
Премьера в мире
29 сентября 2011
Возраст
16+
Режиссер
Дэна Лустиг
В ролях
Джоди Уиттакер
Эмилия Фокс
Дэвид Уорнер
Дюгрей Скотт
Аллан Кордунер
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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