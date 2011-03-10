Линкольн для адвоката, 2011

Поставленный по мотивам одноименной книги американского писателя Майкла Коннелли, фильм делит киновселенную с триллером “Кровавая работа” (2002) и детективным сериалом “Босх” (стартовал в 2014 году). И “Кровавую работу”, и серию романов о Гарри Босхе также написал Коннелли.

Аргументом в пользу выбора Мэттью Макконахи на главную роль стала его работа в “Солдатах неудачи” (2008): за несколько месяцев до кастинга Майкл Коннелли увидел Макконахи в роли голливудского агента и признался жене, что актер стал бы идеальным Микки Хэллером. “Для этой истории очень важен импульс, – говорит Коннели в интервью для LA Times, – Все находится в движении, и Мэттью кажется подвижным и импульсивным даже в те моменты, когда стоит на месте”.

Более 200 актеров прослушивались на роль, которую получил Райан Филлипп.

В 2014 году Мэттью Макконахи стал официальным представителем автомобилей марки Lincoln.

В 2015 году, спустя год после выхода “Линкольна для адвоката” была издана новый роман из цикла о Босхе “Переступить черту”, где упоминается персонаж Микки Хэллера. Примерная цитата звучит так: “Он [Микки] получил максимально высокий знак признания в Лос-Анджелесе – фильм про одно из его дел с участием ни много ни мало самого Мэттью Макконахи”. Фраза также является отсылкой к роману “Пятый свидетель”: в книге кинопродюсер предлагает снять картину по мотивам дела Хэллера с участием Макконахи.

В одной из сцен Микки просит своего водителя Эрла надеть наушники, чтобы сохранить адвокатскую тайну. В штате Калифорния законом запрещено вести машину в наушниках на обоих ушах. Таким образом, чтобы соблюсти этическое предписание, герой Макконахи просит Эрла совершить преступление.

На автомобиле Микки – “Линкольне” Town Car 1988 года – красуется индивидуальный номерной знак NTGUILTY штата Калифорния. Надпись можно расшифровать как Not Guilty – в переводе с английского “Невиновен”.

На пресс-дне Райан Филлипп рассказал, что зачастую Макконахи ночевал в своем личном трейлере прямо на городской парковке. Поскольку съемки проходили ежедневно, постоянная езда из Малибу, где живет актер, в Лос-Анджелес и обратно была бы слишком утомительна.

Мэттью Макконахи неоднократно рассказывал о том, что в подростковом возрасте и ранней юности хотел стать адвокатом.

Райан Филлипп признался, что для подготовки к роли Руле просматривал интервью с голландцем Йораном Ван Дер Слутом, которого обвинили в убийстве 21-летней Стефани Флорес в 2010 году.

В 2019 году медиахолдинг CBS объявил о намерении снять сериал “Линкольн для адвоката”. Кандидатурой на позицию шоураннера стал Дэвид Э. Келли (“Большая маленькая ложь”, “Чудо-женщина).