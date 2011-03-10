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Линкольн для адвоката Линкольн для адвоката
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The Lincoln Lawyer

Линкольн для адвоката, 2011

2011 / США
7.3 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Успешный адвокат Микки Хэллер – настоящий мастер своего дела, который в своей карьере руководствуется принципом “не допусти осуждения невиновного”. Он разъезжает по Лос-Анджелесу на автомобиле “Линкольн”, который, по сути, заменяет герою офис.

До поры, до времени жизнь Микки идет по проторенной дороге – ровно до того момента, когда ему предлагают взяться защищать Луиса Руле, обвиненного в жестоком избиении проститутки и покушении на убийство. Руле – известный в городе молодой риелтор, дамский угодник и отпрыск состоятельного семейства из Беверли-Хиллс. Такое дело может стать удачным поворотным моментом в карьере Микки.

В ходе защиты Хэллер все больше и больше убеждается в том, что его клиент не так-то прост. Попытки раскрыть секреты Руле приводят к непредсказуемым последствиям. Отношения между героями превращаются в запутанную шахматную партию, на кону которой – судьба не только Микки, но и его близких.

Поставленный по мотивам одноименной книги американского писателя Майкла Коннелли, фильм делит киновселенную с триллером “Кровавая работа” (2002) и детективным сериалом “Босх” (стартовал в 2014 году). И “Кровавую работу”, и серию романов о Гарри Босхе также написал Коннелли.

Аргументом в пользу выбора Мэттью Макконахи на главную роль стала его работа в “Солдатах неудачи” (2008): за несколько месяцев до кастинга Майкл Коннелли увидел Макконахи в роли голливудского агента и признался жене, что актер стал бы идеальным Микки Хэллером. “Для этой истории очень важен импульс, – говорит Коннели в интервью для LA Times, – Все находится в движении, и Мэттью кажется подвижным и импульсивным даже в те моменты, когда стоит на месте”.

Более 200 актеров прослушивались на роль, которую получил Райан Филлипп.

В 2014 году Мэттью Макконахи стал официальным представителем автомобилей марки Lincoln.

В 2015 году, спустя год после выхода “Линкольна для адвоката” была издана новый роман из цикла о Босхе “Переступить черту”, где упоминается персонаж Микки Хэллера. Примерная цитата звучит так: “Он [Микки] получил максимально высокий знак признания в Лос-Анджелесе – фильм про одно из его дел с участием ни много ни мало самого Мэттью Макконахи”. Фраза также является отсылкой к роману “Пятый свидетель”: в книге кинопродюсер предлагает снять картину по мотивам дела Хэллера с участием Макконахи.

В одной из сцен Микки просит своего водителя Эрла надеть наушники, чтобы сохранить адвокатскую тайну. В штате Калифорния законом запрещено вести машину в наушниках на обоих ушах. Таким образом, чтобы соблюсти этическое предписание, герой Макконахи просит Эрла совершить преступление.

На автомобиле Микки – “Линкольне” Town Car 1988 года – красуется индивидуальный номерной знак NTGUILTY штата Калифорния. Надпись можно расшифровать как Not Guilty – в переводе с английского “Невиновен”.

На пресс-дне Райан Филлипп рассказал, что зачастую Макконахи ночевал в своем личном трейлере прямо на городской парковке. Поскольку съемки проходили ежедневно, постоянная езда из Малибу, где живет актер, в Лос-Анджелес и обратно была бы слишком утомительна.

Мэттью Макконахи неоднократно рассказывал о том, что в подростковом возрасте и ранней юности хотел стать адвокатом.

Райан Филлипп признался, что для подготовки к роли Руле просматривал интервью с голландцем Йораном Ван Дер Слутом, которого обвинили в убийстве 21-летней Стефани Флорес в 2010 году.

В 2019 году медиахолдинг CBS объявил о намерении снять сериал “Линкольн для адвоката”. Кандидатурой на позицию шоураннера стал Дэвид Э. Келли (“Большая маленькая ложь”, “Чудо-женщина).

Адвокат Микки Хэллер, который практически живет в своем «Линкольне» и все бумаги держит на заднем сидении автомобиля, большую часть карьеры занимался тем, что защищал мелких сошек, но вот ему подвернулось дело всей жизни: его нанимает известный плэйбой из Беверли-Хиллз, которого обвиняют в убийстве. Неожиданный шанс оборачивается для Хэллера игрой на выживание.

7.3 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 14 апреля 2011
Премьера онлайн 13 апреля 2017
Премьера в мире 10 марта 2011
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Брэд Фурман
Брэд Фурман
В ролях
Мариса Томей
Мариса Томей
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Райан Филипп
Райан Филипп
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Art_ от 15/04/2011 - 01:06:22

А никто мамашу не трогал. Она знала все про сына и сказку эту придумала, чтобы сына защитить.… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 03/05/2011 - 08:23:17):Цитата (Art_, 15/04/2011 - 01:06:22):не могу ответить себе на вопрос... зачем Райн выбрал в адвокаты… Читать дальше…
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