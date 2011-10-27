Время, 2011

2169 год. Человечество фактически открыло секрет бессмертия: люди перестают стареть по достижении 25-летия, но чтобы оставаться вечно молодым, необходимо иметь в своем запасе новую валюту – время. В этом мире живет 28-летний Уилл Салас, уроженец гетто, который каждый свой день вынужден тратить на то, чтобы продлить жизнь еще на одни сутки. Но однажды случайное знакомство в баре с богачом Генри Гамильтоном круто меняет жизнь Уилла.
Добро пожаловать в мир, где время стало единственной и самой твердой валютой, где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег. И вот богатые становятся практически бессмертными, а бедные, как всегда, обречены сражаться за жизнь.
Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо обвинен в убийстве с целью грабежа времени и вынужден, захватив заложницу, пуститься в бега. Так, ежеминутно рискуя жизнью, эти двое становятся грозным оружием в борьбе с системой. Но вот вопрос: кто кого? А может быть, в дело вмешается третья сила?