Время, 2011

Добро пожаловать в мир, где время стало единственной и самой твердой валютой, где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег. И вот богатые становятся практически бессмертными, а бедные, как всегда, обречены сражаться за жизнь.

Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо обвинен в убийстве с целью грабежа времени и вынужден, захватив заложницу, пуститься в бега. Так, ежеминутно рискуя жизнью, эти двое становятся грозным оружием в борьбе с системой. Но вот вопрос: кто кого? А может быть, в дело вмешается третья сила?