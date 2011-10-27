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In Time

Время, 2011

2011 / США
8.3 Оцените
162 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

2169 год. Человечество фактически открыло секрет бессмертия: люди перестают стареть по достижении 25-летия, но чтобы оставаться вечно молодым, необходимо иметь в своем запасе новую валюту – время. В этом мире живет 28-летний Уилл Салас, уроженец гетто, который каждый свой день вынужден тратить на то, чтобы продлить жизнь еще на одни сутки. Но однажды случайное знакомство в баре с богачом Генри Гамильтоном круто меняет жизнь Уилла.

  • Многие персонажи фильма носят имена или фамилии известных создателей различных типов и моделей часов. Так, например, имя магната Филиппа Уайса – это отсылка к Альберту Вайсу и его фирме Weiss.
  • Аманда Сейфрид, Джастин Тимберлейк, Оливия Уайлд и Винсент Картайзер ранее снимались вместе в фильме “Альфа Дог” Ника Кассаветиса (2006).
  • Формат часов из фильма – “годы, недели, дни, часы, минуты и секунды”. Недели были выбраны вместо месяцев, потому что они не различаются по продолжительности.
  • В реальной жизни Оливия Уайлд, сыгравшая мать Уилла Саласа, на три года младше Джастина Тимберлейка. Большинство из исполнителей главных ролей старше 25 лет: единственной, кто в точности соответствует возрасту своего персонажа, стала Аманда Сейфрид.
  • Съемки фильма прошли в Чикаго и Лос-Анджелесе, а также в Монте-Карло, Монако.

Добро пожаловать в мир, где время стало единственной и самой твердой валютой, где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег. И вот богатые становятся практически бессмертными, а бедные, как всегда, обречены сражаться за жизнь.

Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо обвинен в убийстве с целью грабежа времени и вынужден, захватив заложницу, пуститься в бега. Так, ежеминутно рискуя жизнью, эти двое становятся грозным оружием в борьбе с системой. Но вот вопрос: кто кого? А может быть, в дело вмешается третья сила?

8.3 Оцените
162 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 27 октября 2011
Премьера в мире 27 октября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Эндрю Никкол
Эндрю Никкол
В ролях
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Алекс Петтифер
Алекс Петтифер
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Идея представить время осязаемой физической вещью, которая служит эквивалентом денег, – довольно любопытный ход. Будь Эндрю Никкол образца 2011 года менее мягким и благонамеренным (удалось же ему в «Оружейном бароне», точнее – «Властелине войны», нарастить себе жесткий сарказм), получилась бы пелевинская интонация. А так – вышло вполне сентиментально: первая половина интонационно ближе к «Гаттаке», вторая – к «С1м0не». Но…
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Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 28/10/2011 - 23:34:54):Блин, не, ну че за нафиК?!Как можно было из такой шикарной, просто шикарнейшей идеи, сделать это… Читать дальше…
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Фильм зачет. Очень понравилось! Начало фильма так вообще класс,когда Джастин бежит к маме у которой заканчивается время! И не успевает к ней на… Читать дальше…
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