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Области тьмы Области тьмы
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Limitless

Области тьмы, 2011

2011 / США
8.6 Оцените
177 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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В центре экранизации одноименного романа Алана Глинна – нью-йоркский копирайтер Эдди Мора, который страдает от многочисленных проблем как в карьере, так и в личной жизни. Творческий кризис сковывает его писательские способности, и вдобавок от героя уходит его возлюбленная Линди.

Будучи уже на грани отчаяния, Мора случайно сталкивается со своим шурином, от которого узнает про необычный препарат для повышения эффективности мышления NZT – своеобразной “виагре для мозга”. Эдди соглашается принять препарат и почти моментально ощущает на себе его положительное влияние: все его умственные способности повышаются во много раз.

NZT полностью меняет жизнь Эдди. Герой не только становится более уверенным в себе, но и добивается карьерного и социального успеха, привлекая внимание сильных мира сего. Однако ни прием сомнительного лекарства, ни близкая связь с известными воротилами бизнеса не проходят для Моро даром, и в конце концов ему придется расплатиться за свою удачу.
 

Большая часть съемок фильма “Области тьмы” проходили в Филадельфии, чему был очень благодарен исполнитель главной роли Брэдли Купер. Отец актера был на терминальной стадии ракового заболевания и находился именно в Филадельфии, поэтому Купер мог каждый день видеться с ним. Чарльз Купер скончался 15 января 2011 года. Спустя несколько дней Брэдли, несмотря на семейное горе, нашел в себе силы принять участие в пересъемках нескольких сцен.

Первоначальной кандидатурой на роль Эдди был Шайа ЛаБаф, но он выбыл из проекта после автомобильной аварии, повлекшей сильную травму левой руки актера.

Писательница Лесли Диксон (“За бортом”, “Афера Томаса Крауна”) продала права на свой сценарий по книге “Области тьмы” с условием, что он не будет переписан ни одним другим сторонним сценаристом.

Квартира, в которой живет Эдди Морра, также появляется в фильме “Пипец” (2010).

Российский перевод названия – “Области тьмы” – соответствует первому названию фильма (“The Dark Fields”). Перед выходом на экраны картина была переименована в “Limitless” (дословно – “безграничность”).

Каждый раз, когда главный герой принимает таблетку, цветовая гамма фильма становится ярче, а затем, с возвращением Эдди к его обычному состоянию, картинка снова бледнеет. 

Режиссер Нил Бергер отмечает, что для каждого этапа, через который проходит Эдди, была разработана своя визуальная стилистика, цветовая палитра, паттерны движения кинокамеры и артистический язык. Так, например, вместе с оператором Джо Уиллемсом режиссер придумал следующий прием: героя в его привычной форме снимали ручной камерой с удлиненными линзами, и в итоге освещение казалось несколько “грязным”, подчеркивая плохой внешний вид Эдди. В свою очередь, сцены после приема NZT снимались с использованием более широких линз для эффекта более мягкого освещения.

На участии в съемках Роберта Де Ниро настоял лично Брэдли Купер. Сам же Де Ниро признался, что не придал бы значения проекту, если бы не настойчивые уговоры Купера и согласие создателей на переработку роли банкира Карла Ван Луна.

В 2015 году на экраны вышел одноименный сериал, который спродюсировал Брэдли Купер. Он же исполнил в нем роль второго плана. В связи с низкими рейтингами сериал закрыли сразу по окончании первого сезона.

Режиссер Нил Бергер признавался, что в процессе создания “Областей тьмы” и ему, и Брэдли Куперу помогал их собственный жизненный опыт: оба они какое-то время были безработными и страдали от подавленного состояния.

Феномен таблеток NZT основан на описании реально существующих лекарств. Тем не менее, по сценарии NZT во много раз мощнее, чем любые похожие препараты из нашей повседневности.
 

Нью-йоркский рекламист Эдди переживает чёрную полосу в жизни. Но совершенно случайно к нему в руки попадает засекреченный препарат, который делает человека, принявшего его, гораздо умнее. Эдди выпивает лекарство, некоторое время наслаждается финансовыми успехами, становится популярным. Однако у препарата имеется оборотная сторона — его побочные явления включают в себя занятный феномен, в котором время течёт рывками, как в покадровом режиме съёмки.

8.6 Оцените
177 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 17 марта 2011
Премьера в мире 8 марта 2011
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Нил Бергер
Нил Бергер
В ролях
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Анна Фрил
Анна Фрил
Дженнифер Винер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
romanpan 2 апреля 2015, 12:51
Фильм на 4-, денег, заплаченных за билет, явно не стоит. Начало хорошее, идея неплоха, актеры тож ничего - Купер красавчик, Ниро в комментариях не… Читать дальше…
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
под чудо травой (очень рекомендую для этого фильма) чудесно посмотрел фильм про чудо таблетки фильм супер! мне кажется те кому он не нравится… Читать дальше…
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саундтрек фильма Области тьмы
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