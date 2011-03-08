Области тьмы, 2011

Большая часть съемок фильма “Области тьмы” проходили в Филадельфии, чему был очень благодарен исполнитель главной роли Брэдли Купер. Отец актера был на терминальной стадии ракового заболевания и находился именно в Филадельфии, поэтому Купер мог каждый день видеться с ним. Чарльз Купер скончался 15 января 2011 года. Спустя несколько дней Брэдли, несмотря на семейное горе, нашел в себе силы принять участие в пересъемках нескольких сцен.

Первоначальной кандидатурой на роль Эдди был Шайа ЛаБаф, но он выбыл из проекта после автомобильной аварии, повлекшей сильную травму левой руки актера.

Писательница Лесли Диксон (“За бортом”, “Афера Томаса Крауна”) продала права на свой сценарий по книге “Области тьмы” с условием, что он не будет переписан ни одним другим сторонним сценаристом.

Квартира, в которой живет Эдди Морра, также появляется в фильме “Пипец” (2010).

Российский перевод названия – “Области тьмы” – соответствует первому названию фильма (“The Dark Fields”). Перед выходом на экраны картина была переименована в “Limitless” (дословно – “безграничность”).

Каждый раз, когда главный герой принимает таблетку, цветовая гамма фильма становится ярче, а затем, с возвращением Эдди к его обычному состоянию, картинка снова бледнеет.

Режиссер Нил Бергер отмечает, что для каждого этапа, через который проходит Эдди, была разработана своя визуальная стилистика, цветовая палитра, паттерны движения кинокамеры и артистический язык. Так, например, вместе с оператором Джо Уиллемсом режиссер придумал следующий прием: героя в его привычной форме снимали ручной камерой с удлиненными линзами, и в итоге освещение казалось несколько “грязным”, подчеркивая плохой внешний вид Эдди. В свою очередь, сцены после приема NZT снимались с использованием более широких линз для эффекта более мягкого освещения.

На участии в съемках Роберта Де Ниро настоял лично Брэдли Купер. Сам же Де Ниро признался, что не придал бы значения проекту, если бы не настойчивые уговоры Купера и согласие создателей на переработку роли банкира Карла Ван Луна.

В 2015 году на экраны вышел одноименный сериал, который спродюсировал Брэдли Купер. Он же исполнил в нем роль второго плана. В связи с низкими рейтингами сериал закрыли сразу по окончании первого сезона.

Режиссер Нил Бергер признавался, что в процессе создания “Областей тьмы” и ему, и Брэдли Куперу помогал их собственный жизненный опыт: оба они какое-то время были безработными и страдали от подавленного состояния.

Феномен таблеток NZT основан на описании реально существующих лекарств. Тем не менее, по сценарии NZT во много раз мощнее, чем любые похожие препараты из нашей повседневности.

