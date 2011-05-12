Любовь из прошлого, 2011
Россия / мелодрама / 18+
О фильме
Когда-то в школе Жора и Люба были влюблены друг в друга. Но и много лет спустя им не дает покоя та первая любовь, в которой были только искренние чувства и романтика. Случайная встреча заставляет ещё раз окунуться в мир воспоминаний.
В ролях
Режиссер Ильдар Исламгулов
Детали фильма
Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 12 мая 2011
Дата выхода
|12 мая 2011
|Россия
|16+
|12 мая 2011
|Казахстан
|12 мая 2011
|Украина
Обновлено 12 ноября 2020
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