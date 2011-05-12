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Постер фильма Любовь из прошлого
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Любовь из прошлого

, 2011
Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма Любовь из прошлого

О фильме

Когда-то в школе Жора и Люба были влюблены друг в друга. Но и много лет спустя им не дает покоя та первая любовь, в которой были только искренние чувства и романтика. Случайная встреча заставляет ещё раз окунуться в мир воспоминаний.

В ролях

Елена Ковальчук
Дмитрий Первушин
Дмитрий Первушин
Алена Кузнецова
Данила Ариков
Елена Финогеева
Режиссер Ильдар Исламгулов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 12 мая 2011
Дата выхода
12 мая 2011 Россия 16+
12 мая 2011 Казахстан
12 мая 2011 Украина

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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