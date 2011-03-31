Стэп бай стэп, 2010

Лера Ласковая, преподаватель школы искусств, отстаивая интересы студентов и коллег, вступает в неравный бой с Артемом Рудаковым, олигархом, привыкшим все подчинять своей воле и желанию. Молодая женщина, несмотря на угрозы и безнадежность ситуации, верит в справедливость и настоящие чувства. Ей удается объединить вокруг себя единомышленников и дать отпор «сильным мира сего».

Смешные и нелепые попытки Леры и её команды спасти Школу, непосредственность и наивность, вызывают у Артема Рудакова недоумение, а затем неподдельный интерес. Встретившись с Лерой, он понимает, что это та настоящая и единственная любовь, к которой он стремился всю жизнь, идя навстречу к ней шаг за шагом.