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Стэп бай стэп, 2010

2010 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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О фильме

Лера Ласковая, преподаватель школы искусств, отстаивая интересы студентов и коллег, вступает в неравный бой с Артемом Рудаковым, олигархом, привыкшим все подчинять своей воле и желанию. Молодая женщина, несмотря на угрозы и безнадежность ситуации, верит в справедливость и настоящие чувства. Ей удается объединить вокруг себя единомышленников и дать отпор «сильным мира сего».

Смешные и нелепые попытки Леры и её команды спасти Школу, непосредственность и наивность, вызывают у Артема Рудакова недоумение, а затем неподдельный интерес. Встретившись с Лерой, он понимает, что это та настоящая и единственная любовь, к которой он стремился всю жизнь, идя навстречу к ней шаг за шагом.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2010
Премьера в России 31 марта 2011
Премьера в мире 31 марта 2011
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Игорь Коробейников
В ролях
Анна Дарк
Максим Дрозд
Максим Дрозд
Митя Фомин
Владимир Скворцов
Андрей Александрин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стэп бай стэп 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Makc976545466664 2 апреля 2015, 12:51
Полный отстой. Избитый сюжет, плохая игра. Такое впечатление, что набрали бездарных певичек типа Анна Марти, только чтоб они смогли засветиться, ведь… Читать дальше…
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