Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пять невест Пять невест
Киноафиша Фильмы Пять невест

Пять невест, 2011

2011 / Россия
7.6 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в 1945 году. После триумфальной победой над Германией бравых летчиков-истребителей Вадика, Лешу, Гарика, Ваню и Мишу не торопятся отпускать на родину. Но вот Лешу отправляют в срочную командировку в Смоленскую область, и у ребят возникает авантюрный план: они просят своего товарища найти им невест и, используя удостоверения друзей, жениться на них.

  • Создатели фильма утверждают, что сценарий основан на истории из воспоминаний настоящего летчика-штурмовика за тем исключением, что в ней изначально было не пять невест, а две – для самого героя и его товарища. В итоге в реальной жизни обе пары счастливо дожили до золотой свадьбы
  • Съемки картины прошли в одной из деревень в Белоруссии в 150 километрах от Минска и продлились 39 дней. Чтобы убрать приметы современной жизни, крыши местных домов из шифера накрывали досками и дранкой, асфальтовые дороги засыпали песком, а бетонные столбы маскировали с помощью дерева.
  • Все трюки актеры исполнили самостоятельно, без участия каскадеров.
  • Прототипом для облика персонажа Елизаветы Боярской стала монтажница-высотница, чье фото было помещено в журнале “Огонек”.
  • Сценарий Юрий Коротков написал вместе со своими учениками Ириной Пивоваровой и Сергеем Калужановым, с которыми ранее уже работал над другими комедиями.

Берлин, 1945 год. После победы бойцам нашей летной части предстоит провести в Германии еще некоторое время. Молодые летчики, в основном неженатые, очень истосковались по женщинам и решаются из-за этого на авантюру. Узнав, что их товарищ Алексей Каверин отправляется в командировку на родину, четверо его друзей отдают ему свои военные билеты, в каждый из которых он должен поставить штамп о заключении брака и привезти в часть на законных основаниях четырех жен для своих друзей.

Проблема в том, что у Алексея есть всего лишь сутки на то, чтобы найти и уговорить девушек выйти замуж вслепую.

7.6 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 29 сентября 2011
Премьера в мире 29 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Карен Оганесян
Карен Оганесян
В ролях
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Данила Козловский
Данила Козловский
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Жизнь впереди
Жизнь впереди (2017)
6.625
Мамы
Мамы (2012)
6.7674417
Грозный папа
Грозный папа (2021)
7.72
Пятница
Пятница (2016)
5.130435
О чем молчат девушки
О чем молчат девушки (2013)
3.6
Любит не любит
Любит не любит (2014)
5.4117646
Ржевский против Наполеона
Ржевский против Наполеона (2011)
3.3461537
Не торопи любовь
Не торопи любовь (2008)
5.9
Весельчаки
Весельчаки (2009)
7
Уволить Жору (2023)
0
Дорогой папа
Дорогой папа (2019)
6.857143
Пьяная фирма (2016)
5.2727275
Фильм находится в подборках
Фильмы с Данилой Козловским Фильмы с Данилой Козловским
Постер фильма Пять невест 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пять невест смотреть онлайн

Пять невест

Похожие фильмы онлайн

Жизнь впереди
 
Мамы
 
Грозный папа
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:35
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Zaitceva 2 апреля 2015, 12:51
посмотрела - БРЕДЯТИНА!!!
Отзывы Написать
24 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 2
Трейлер 2
тв ролик 3
Тв ролик 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши