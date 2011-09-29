Пять невест, 2011

Берлин, 1945 год. После победы бойцам нашей летной части предстоит провести в Германии еще некоторое время. Молодые летчики, в основном неженатые, очень истосковались по женщинам и решаются из-за этого на авантюру. Узнав, что их товарищ Алексей Каверин отправляется в командировку на родину, четверо его друзей отдают ему свои военные билеты, в каждый из которых он должен поставить штамп о заключении брака и привезти в часть на законных основаниях четырех жен для своих друзей.

Проблема в том, что у Алексея есть всего лишь сутки на то, чтобы найти и уговорить девушек выйти замуж вслепую.